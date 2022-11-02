رصد كويكب هائل قد يفتك بالأرض

تمكّن فريق بحثي بقيادة علماء في معهد كارنيغي للعلوم، الاثنين، من اكتشاف كويكب يبلغ حجمه حوالي 1.5 كيلومتر قد يصطدم بكوكب الأرض في المستقبل البعيد، ويتسبب في دمار على مستوى العالم، لكنه لا يزال بعيداً جداً.

وبحسب العلماء، كان الكويكب حتى الآن مختبئاً في وهج الشمس، مما صعّب اكتشافه سابقاً.

وأوضح عالم الفلك سكوت شيبارد، أن الكويكب، المسمى "AP72022"، يعبر مسار الأرض، ما يجعله جسماً فلكياً خطيراً.

ومع ذلك، طمأن شيبارد بأن الكويكب لا يهدد في الوقت الحالي بضرب الأرض، لأنه يظل "بعيداً جداً" عندما يعبر مدار كوكبنا.

وأوضحت مختبرات "NOIRLab" الأميركية، في بيان، أن هذا الكويكب هو أكبر جسم فلكي خطر على الأرض تم اكتشافه في السنوات الثماني الماضية.

ويستغرق هذا الكويكب القريب من الأرض 5 سنوات للدوران حول الشمس، وهو الآن على بعد ملايين الكيلومترات من الأرض في أقرب نقطة له.

لذلك فإن الخطر لا يزال بعيداً، لكن في حالة حدوث تصادم، فإنّ كويكباً بهذا الحجم سيكون له "تأثير مدمر على الحياة في كوكب الأرض"، بحسب سكوت شيبارد.

وأشار سكوت أن من شأن الغبار الذي سيصب في الغلاف الجوي في هذه الحالة أن يحجب ضوء الشمس، ويبرّد الكوكب ويسبب انقراضاً جماعياً لكافة المخلوقات على الأرض.

واكتشف الفريق الكويكب "AP72022" عن طريق تلسكوب فيكتورم بلانكو في تشيلي، وأداة "DECam" التي طُورت لدراسة المادة المظلمة، حسب مجلة "ذي أسترونوميكل جورنال" العلمية.

واكتُشف كويكبان آخران في منطقة الكويكب "AP72022" المعقّدة التي تصعب مراقبتها، لكنّهما لا يشكلان أي خطر على الأرض.

وقد رُصد حوالي 30 ألف كويكب من جميع الأحجام، بينها 850 كويكباً بحجم كيلومتر واحد أو أكثر، بالقرب من الأرض ولن تسبب أي منها خطراً في السنوات المئة المقبلة.

وأضاف سكوت شيبارد أن "معظمها موجود في مدارات تجعل من الصعب العثور عليها، بسبب وهج الشمس".

وكانت وكالة الفضاء الأميركية ناسا، أجرت مهمة تجريبية في نهاية أيلول/سبتمبر، تم خلالها الدفع بمركبة فضائية نحو كويكب غير خطر، مما أثبت أنه من الممكن تعديل مساره الكويكبات.