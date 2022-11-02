طرق علمية لزيادة الطول عند الأطفال

تلعب الجينات الوراثية دورا مهمّا في تحديد طول الإنسان، إلى جانب العديد من العوامل المادية التي يمكن أن تؤثر على الطول.

هل بالإمكان زيادة طول الأطفال في مرحلة النمو؟

ولأن الطول أو القصر يعتمدان في الأساس على عوامل وراثية، فعند عدم توافرها في حالة ما، يكون الأمر في الأغلب عارضا، ولن يؤثر على الأطفال في الكبر.

ويحتاج الأمر فقط إلى متابعة معدلات النمو لديهم، ومعرفة كيفية زيادة طول الطفل، بطرق علمية صحيحة، بالإضافة إلى أهم الأطعمة والفيتامينات اللازمة له في سن النمو.

ووفقاً لما ورد في موقع "Medical News Today"، أن هناك بعض العوامل التي قد تسهم في الحد من طول الأطفال مثل سوء التغذية وبعض الأمراض، وبالمقابل هناك عوامل أخرى تعزز من نموهم وأبرزها النظام الغذائي المتوازن والحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة.

التغذية الجيدة

يجب أن تتوفر العناصر الغذائية الرئيسية في غذاء الطفل الذي يساعده في اكتساب الطول ومعدل نمو صحي.

ويوصي خبراء التغذية حسب تقرير على موقع "ميديكال نيوز تودي" بأن يتبع الأطفال نظاماً غذائياً يضمن حصولهم على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها للنمو.

مثل البروتين والكالسيوم المهمان بشكل خاص لصحة العظام ونموها.

وتشمل بعض الأطعمة الغنية بالبروتين:

اللحوم

الدواجن

المأكولات بحرية

البيض

البقوليات

المكسرات

وتشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم ما يلي:

الزبادي

الحليب

الأجبان

البروكلي

الكرنب

فول الصويا

البرتقال

السردين وسمك السالمون

ويقول التقرير إن ضمان التغذية الجيدة أثناء الحمل مهم أيضاً لصحة العظام ونمو الجنين، إذ تنصح منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن تستهلك النساء الحوامل مجموعة متنوعة من الأطعمة ، بما في ذلك الخضار واللحوم والأسماك والفاصوليا والمكسرات ومنتجات الألبان والفواكه.

النوم لساعات كافية

أثناء النوم، يتم إفراز هرمون النمو، ويُعد الحصول على عدد ساعات كافي من النوم ضروري من أجل النمو وزيادة الطول. ويُلخص المقترح الآتي ساعات النوم الطبيعية حسب العمر:

الأطفال حديثو الولادة حتى عمر 3 أشهر يجب أن يحصلوا على 14-17 ساعة من النوم كل يوم.

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-11 شهراً يجب أن يحصلوا على 12-17 ساعة من النوم.

الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 1-2 سنوات يجب أن يحصلوا على 11-14 ساعة من النوم.

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-5 سنوات يجب أن يحصلوا على 10-13 ساعة

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 13 عاماً يجب أن يحصلوا على 9 إلى 11 ساعة.

المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً يجب أن يحصلوا على 8 إلى 10 ساعات.

ممارسة التمارين الرياضية

التمرين المنتظم مهم جداً للنمو البدني فهو يقوي العضلات والعظام ويعزز إنتاج هرمون النمو.

وممارسة تمارين الإطالة هي الأفضل والتي من شأنها زيادة طول الطفل، مثل: الوقوف على الحائط مع رفع اليدين عالياً ومدهما جيداً أو الجلوس على الأرض مع مباعدة الأقدام عن بعضها والميل بالجذع في محاولة للمس أصابع القدم. وأيضاً المشاركة في الرياضات المختلفة مثل السباحة أو كرة القدم.

تناول المكملات الغذائية بعد استشارة طبية

تُساعد المكملات الغذائية في بعض الأحيان على زيادة طول الطفل، لكن يندرج ذلك تحت حالات معينة، ويجب أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب قبل تناول أي نوع من أنواع المكملات.

هل يمكن للبالغين زيادة طولهم؟

ببساطة الإجابة هي لا، علميا وبمجرد أن يتجاوز المراهقون مرحلة البلوغ، تتوقف لوحات النمو عن تكوين عظام جديدة وتلتحم ويتوقف البالغون عن النمو.

ومع ذلك يمكن للشخص البالغ أن يعدل من شكل جلسته ووقوفه ليبدو أكثر طولا ليس إلا.

ويمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة والحفاظ على استقامة الظهر بأن "يبدو" الشخص أكثر طولاً مما هو عليه.