ماسك يلزم أصحاب الحسابات الموثقة في تويتر باشتراك شهري مقداره 8 دولارات

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع تويتر عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة.

وعلى حسابه في تويتر، كتب ماسك: "القوة للناس! أزرق مقابل 8 دولارات شهريا"، في إشارة إلى علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر قرب الحسابات الموثقة.

Twitter's current lords & peasants system for who has or doesn't have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

وأشار إلى أن الخطة الجديدة ستقلب "نظام اللوردات والفلاحين الحالي" وتخلق مصدرا جديدا لإيرادات المنصة.

وغرّد ماسك "سيعطي هذا أيضا تويتر مصدر دخل لمكافأة صانعي المحتوى".

في الوقت الحالي، يمكن لحسابات معينة فقط طلب التوثيق، من بينها الحكومات والشركات ووسائل الإعلام والشخصيات السياسية والثقافية والرياضية، ومن الممكن أن تفقد هذه الحسابات شارتها الزرقاء إذا لم تحترم قواعد المنصة.

والجمعة، طلب ماسك من المهندسين العمل بلا كلل على هذا الإصلاح الشامل للنظام.

وقال ماسك، إن المشتركين سيحصلون على مزايا أخرى وستعطى الأولية لتغريداتهم وسيكونون قادرين على نشر مقاطع فيديو ورسائل صوتية أطول، كما سيكونون أقل عرضة "للإعلانات".

وأعلن ماسك، الخميس الماضي، استحواذه على منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار، ما قد ينذر بمرحلة جديدة من عدم اليقين لموقع التواصل الاجتماعي الذي يحتل موقعا مركزيا في الحياة السياسية والإعلامية للولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى.

وسارع ماسك إلى تسريح رئيس تويتر، باراغ أغراوال والمدير المالي، نيد سيغال، والمسؤولة القانونية فيغايا غادي، وفق ما نقلت مصادر رسمية.

وغرد في ما بعد: "تم تحرير العصفور"، في إشارة إلى شعار المنصة.