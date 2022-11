ماسك يلزم أصحاب الحسابات الموثقة في تويتر باشتراك شهري مقداره 8 دولارات

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع تويتر عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة.

وعلى حسابه في تويتر، كتب ماسك: "القوة للناس! أزرق مقابل 8 دولارات شهريا"، في إشارة إلى علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر قرب الحسابات الموثقة.

Twitter's current lords & peasants system for who has or doesn't have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.