تركي يتحدى لصاً بالاتصال به

علق المواطن التركي آدم كوتلو (42 عاماً) ، لافتة يدعو فيها سارق الكابلات الكهربائية من مبناه الجديد في أكساري للاتصال به، وكتب عليها "اتصل بي لو تجرأت".

ووقعت الحادثة في 15 أكتوبر/تشرين الأول في أحد اقضية مدينة أكسراي التركية، وسرق أحد اللصوص الكابلات الكهربائية للمبنى المكون من 4 طوابق والذي بناه آدم كوتلو.

وعلى أثر الحادثة، علق كوتلو لافتة على شرفته، كتب عليها "إلى الشخص الذي سرق الكابلات الكهربائية من المبنى، اتصل بي إذا كان لديك القليل من الشجاعة" مضيفاً رقم هاتفه المحمول.

وقال كوتلو إن المبنى تعرض لعمليات سطو وسرقة من قبل، مردفاً "تمت سرقة الكابلات الموجهة إلى عمود الكهرباء الرئيسي للمبنى مرات عدة وكنا اشترينا الكابل مرة أخرى بتكلفة 5 آلاف ليرة.

واختتم بقوله، "إذا اتصل اللص سألتقي به، وأتحدث معه عن عمليات السرقة السابقة في هذا المبنى".