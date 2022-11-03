غوغل تقدم خدماتها بألف لغة مستعملة في العالم

قالت شركة غوغل، إنها تسعى لتطوير عملها في استعمال الذكاء الاصطناعي لتقديم خدماتها بأكثر ألف لغة مستعملة في العالم.

واعتبرت غوغل أنّ البيانات ضرورية للتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتريد ومنافسيها الاستفادة من المعلومات للمساعدة في تحسين أداء المنتجات وجعلها متاحة بشكل أكبر لأوسع جمهور.

وأفاد الباحث في الشركة يوهان شالكويك: بأنه "تخيل مستخدماً جديداً للإنترنت في إفريقيا يتحدث الولوف. يستخدم هاتفه ليسأل أين أقرب صيدلية".

وقال شالكويك، إن مثل هذه المواقف نأخذها على أنها مسلّمة، لكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون في متناول الجميع في العالم.

يُشار إلى أنّ هناك أكثر من 7000 لغة على مستوى العالم، لكن شركة غوغل تقدم خدمة الترجمة لما يزيد قليلا عن 130 لغة.

وأشار شالكويك إلى أن محرك البحث العملاق يهدف إلى زيادة عدد اللغات بشكل كبير واستخراج البيانات بلغات جديدة ليس فقط من النصوص المتاحة على الإنترنت، ولكن أيضاً من مقاطع الفيديو والصور والصوت.

وتتطلع المجموعة أيضاً إلى جمع مقاطع صوتية للغات التي قد لا يتوفر لها الكثير من المواد المكتوبة، وفق شالكويك.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "ميتا" المالكة لمنصة "فيسبوك"، عن خطة مماثلة مصممة لإنشاء أنظمة ترجمة لتغطية مئات من اللغات.