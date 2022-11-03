ما هي حبوب الكبتاغون وما هو ضررها؟

الكبتاغون تسمية قديمة لعقار موجود منذ عقود وأساسه الأمفيتامين المحفّز. لكن الآفة اليوم هو أنه بات المخدر الأول على صعيد التصنيع والتهريب والاستهلاك في الشرق الأوسط والخليج العربي.

في الأصل، الكبتاغون هو إحدى تسميات مادة الفينيثلين، أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة، وقد طرحته في الأسواق للمرة الأولى شركة شيميفرك هامبورغ في العام 1961.

نال العقار براءة اختراع وبات يوصف لعلاج اضطراب نقص الحركة وفرط الانتباه، كالنوم القهري، وإلى حد ما أيضاً لعلاج الاكتئاب.

في العام 1981، أعلن المخدّر مادة خاضعة للرقابة في الولايات المتحدة، ثم أدرجته منظمة الصحة العالمية كإحدى المواد ذات المؤثرات العقلية، وذلك رغم محدودية استهلاكه لأغراض غير طبية حينها.

في العام 1986، حظر استخدام الكبتاغون في غالبية الدول، لكن مادة الفينيثلين كانت لاقت رواجاً واسعاً في الدول الخليجية، وباتت حبوب الكبتاغون تصنّع في البداية في ما كان يُعرف بيوغوسلافيا، كما في بلغاريا.

اليوم، باتت سوريا المصنع الأساسي لحبوب الكبتاغون، يليها لبنان، ويجري تصنيع مئات ملايين الحبوب سنوياً في البلدين، تقدّر قيمتها السنوية بمليارات الدولارات.

- العوارض الجانبية

إن الاستهلاك الكثير لمادة الفينيثلين قد يؤدي إلى الاكتئاب المزمن، وعدم وضوح الرؤية، كما قد يسفر عن مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

وتجدر الإشارة إلى أن حبوب الكبتاغون المصنعة اليوم في مختبرات صغيرة في سوريا ولبنان، لم تعد تحتوي بالضرورة على مادة الفينيثلين، وباتت تركيبة تلك الحبوب متنوعة.

تحتوي غالبية الحبوب على مادة الأمفيتامين، وهي مادة مخدرة ومنبهة، لكن لائحة المكونات تضمّ أيضاً الباراسيتامول والكافيين والكوينين ومواد منبهة أخرى، وكلّها قد تكون مؤذية.

ومن شأن الاستهلاك الدائم للأمفيتامين أن يسفر عن أضرار في الجهاز العصبي، ومشاكل في القلب والعضلات، كما أن كلّ المواد المستخدمة في تصنيع الكبتاغون تؤدي إلى أضرار صحية خطيرة.

ويصنّف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الكبتاغون اليوم على أنه أحد أنواع "الأمفيتامين المنشّط"، ويمكن مقارنته بأديرال، وهو أيضاً منشّط يحتوي على الأمفيتامين.

في بعض الحالات، وجدت آثار مادة الميثامفيتامين، وهو منشّط اصطناعي آخر، بفعالية أعلى من الأمفيتامين، في حبوب من الكبتاغون.

- الاستهلاك

عادة يتم تناول الكبتاغون على شكل حبوب، لكن من الممكن أيضاً طحنها وشمّها.

تُعزّز مادة الأمفيتامين أنشطة الدماغ، وبالتالي يمكن أن تعطي دفعاً من الطاقة والثقة وترفع مستوى التركيز، لكنها أيضاً قد تؤدي إلى كبت الشهية والأرق.

واستهلاك تلك الحبوب المخدرة شائع بين الطلاب الراغبين في الاستيقاظ ليلاً للتحضير للامتحانات، أو سائقي الأجرة والشاحنات خصوصاً الذين يعملون في وظيفتين أو يقودون مسافات طويلة ليلا، كما بين الموظفين الراغبين بالحفاظ على أكبر قدر من النشاط والتركيز لساعات طويلة.

وتُعدّ المملكة العربية السعودية المستهلك الأكبر لحبوب الكبتاغون، فاستهلاكها شائع بين الطبقة الغنية خصوصاً خلال الحفلات التي تستمر حتى ساعات الصباح، كما تستخدمها بعض النساء لتخفيف الوزن كونها تكبت الشهية.

ويلجأ اليها الكثير من العمال للعمل ساعات إضافية.

وكونه ينظر إليه كمادة منشطة مرتبطة بشكل أساسي في السعي لزيادة الإنتاج، يبدو استهلاك الكبتاغون أكثر سهولة، كما أنه لا يعتبر من المحرمات الرئيسية مثل الكوكايين على سبيل المثال.

- في الشكل

وإن كان التغيير المستمر في تركيبة حبوب الكبتاغون جعل محاولات إحباط الاتجار بها صعبا، إلا أن نقش حرفي "C" متشابكين على الحبة، في إشارة إلى الحرف الأول من الكلمة باللغة الإنكليزية، بات كافياً للكشف عنها.

وباتت تلك الحبوب المنقوشة بحرفي "c" تعرف باسم "أبو الهلالين".

لكن النقوش على الحبة تنوعت كثيراً مع توسّع سوق الكبتاغون، ومن بين الأكثر انتشاراً في السنوات الماضية الحبوب المنقوشة بإشارة "ليكسوس". وأيضاً علامة "رانج روفر" و"لاكوست"، وفي بعض الأحيان "هلال ونجمة" أو حتى "صليب معقوف".

كما من الممكن أن يختلف لون الحبة بحسب المختبرات المصنعة لها، التي من الممكن أن تكون عبارة عن ورش ومستودعات ضخمة أو مجرد شاحنة صغيرة.

وتعتبر الحبوب البيضاء الأكثر انتشاراً، وينظر إليها على أنها النوعية الأفضل، وتصدّر بشكل أساسي إلى دول الخليج. لكن من الممكن أيضاً أن تكون الحبوب صفراء اللون أو حتى وردية.