تركيا تفتتح أكبر متحف لأدوات المطبخ التاريخية في إسطنبول

افتتح أحد أكبر المتاحف التاريخية لأدوات المطبخ في العالم، في منطقة سيليفري بإسطنبول.

وعمل رئيس جمعية مصنعي أدوات المطبخ جوخان تورهان، الذي افتتح المتحف، على جمع القطع الأثرية منذ حوالي 20 عاماً، وتمكن من حيازة حوالي 4000 قطعة.

وقال جوخان تورهان، إنه بدأ في جمع القطع الأثرية بعد أن اطلع على أهميتها بعد قراءته كتاب تلقاه كهدية من أحد الأصدقاء.

وأضاف: "قدم لي أحد الأصدقاء كتابا في الهندسة للعالم المسلم بديع الزمان أبو العزِ بن إسماعيل الجزري، ورأيت في الكتاب رسماً لأحد الصنابير التاريخية التي يبلغ عمرها حوالي 1000 عام".

وأوضح تورهان: "كان الصنبور الذي رأيته مشابهاً تماماً لأحد الصنابير التي أمتلكها وقد شعرت بكثير من السعادة والفخر، وبدأ اهتمامي بهذا الموضوع يتزايد".

وتابع تورهان: "منذ عام 2004، بدأت في جمع الصنابير التاريخية، لأصبح فيما بعد جامعاً للمقتنيات التاريخية رسمياً لصالح جامع آياصوفيا الكبير التاريخي في إسطنبول".

ولفت تورهان، إلى أنه يمتلك أكبر مجموعة في العالم من أدوات المطبخ التاريخية ومعدات المطابخ الملكية، وأدوات التدخين، وأطقم القهوة، والمراجل الكبيرة.

وأردف: "نعرض ما يقرب من 2000 قطعة في المتحف الحالي".

وتابع تورهان: "كانت مهمتنا الرئيسة هي جمع هذه القطع الأثرية وحمايتها، وفي الوقت الراهن نعمل على حمايتها والاستفادة من تصاميمها ونشر استخدامها داخل المجتمع".

وزاد: "كما نهدف خلال المرحلة المقبلة إلى نقل هذه القطع الأثرية إلى متحف قريب من جامع السلطان أحمد وجامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول".

وأشار تورهان، إلى أن المتحف الذي قام بافتتاحه لا يكفي لعرض جميع المجموعات التي يقتنيها من القطع الأثرية والتاريخية التي يمتلكها.

وقال جوخان تورهان إن المطبخ العثماني يعتبر واحداً من أغنى المطابخ حول العالم، مشيرا إلى أن المتحف يحتوي على العديد من القطع الأثرية من المطبقيَّات (السفرطاس) إلى أطباق العشاء وأطقم القهوة وأطقم التدخين و مجموعة من أطباق البورسلان الخاص بقصر يلدز في إسطنبول الذي كان مقر السلطان عبد الحميد الثاني والحكومة العثمانية حتى 1922.