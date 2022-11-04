مارين الحيمر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع الفرنسي وعارضة الأزياء مارين الحيمر اعتناقها الإسلام، لافتة إلى إنها أسلمت قبل أشهر، ولم تفصح عن ذلك إلا يوم أمس الأربعاء.

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع مقطع فيديو على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، وثقت فيه لحظة نطقها الشهادتين في أحد مساجد فرنسا، ردا على التقارير الإعلامية التي ظهرت منذ مدة تؤكد أنها اعتنقت الإسلام.

وقالت الحيمر عبر حسابها على إنستغرام "إن هناك طرقا يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله". مضيفة أن البعض كان يعرف أمر دخولها في الإسلام، إلا أن كثيرين ما زالوا يسألونها عن الأمر، مبينة أن ذلك دفعها إلى الإعلان بشكل رسمي، بعد أشهر طويلة من التحفظ.

وتصف نجمة الفرنسية قرار دخولها الإسلام بالقول "لقد كان اختياراً للروح والقلب والعقل".

وولدت مارين الحيمر في يوليو/تموز 1993، في بوردو جنوبي فرنسا، ولها أصول مغربية مصرية، وأخت توأم تدعى أوشيان الحيمر، كما اشتهرت بعدد من برامج تلفزيون الواقع منها "أمراء الحب" و"المارسيليون في دبي".