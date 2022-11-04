مهرجان البرغل الدولي ينطلق في ماردين التركية

نظمت ولاية ماردين التركية "مهرجان البرغل الدولي" للمأكولات حول العالم وذلك برعاية ولاية ماردين وبلديتها وجامعة أرتوكلو ووكالة التطوير والترويج السياحي التركية "TGA".

وشهد المهرجان مسابقتين لمأكولات البرغل التقليدية وفئة ثانية لمأكولات إبداعية يدخل البرغل في تكوينها.

وضمّت اللجنة التحكيمية طباخين وخبراء تذوق من تركيا وإيران وتونس ولبنان والأدرن وسنغافورة.

وفي فئة المأكولات الإبداعية، فاز بالمركز الأول عمر يلدز عن وجبة "بالوظة بالبرغل"، وحلت ثانية فاطمة دورو لطبخة عن وجبة "ترتة البرغل"، فيما نال المرتبة الثالثة جيهان عاصي عن "كباب البرغل بالكرز".

أما فئة مأكولات البرغل التقليدية، ففاز بالمركز الأول جانان دمير باغ عن وجبة "السمان المحشي بالبرغل"، والمركز الثاني كان من نصيب شيهموس ياباجاك عن وجبة "الفريك مع صلصة نخاع العظم"، والمركز الثالث كان من نصيب فيغان بايكان عن وجبة "البرغل باللوز".

وفي حديث للأناضول، أشارت مديرة السياحة والثقافة في الولاية أليف بلقيس باشتورك، إلى أن المهرجان مستمر ليومين.

وأكدت أهمية البرغل في مطبخ ولاية ماردين قائلة: "البرغل وجبة الأجداد، لدينا تراث خاص بالبرغل بولاية ماردين ونريد التعريف به حول العالم".