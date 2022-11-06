الأمم المتحدة تنتقد اعتزام إيلون ماسك فصل نصف موظفي تويتر

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اعتزام المالك الجديد لموقع تويتر إيلون ماسك، فصل نصف موظفي الموقع الشهير، داعياً إلى إدراك الضرر الذي سيلحق بهم.

ووصف تورك قرار ماسك بـ "البداية غير المشجعة"، مبيناً أن تويتر يعد جزءاً من الثورة العالمية.

ودعا مفوض الأمم المتحدة تويتر إلى إدراك الضرر الذي يمكن أن يلحقه بالناس، واحترام حقوق الإنسان، كما دعا ماسك إلى إنشاء مركز لحقوق الإنسان في إدارة تويتر.

والجمعة، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إيلون ماسك سيبدأ، عملية تسريح كبرى لموظفي منصة تويتر التي استحوذ عليها مؤخرا مقابل 44 مليار دولار.

وأبلغ المالك الجديد لمنصة تويتر موظفي الشركة، في بريد إلكتروني أرسله، بأنهم سيتلقون إخطاراً فيما إذا كانوا سيظلون في عملهم أو سيتم تسريحهم، وفق "واشنطن بوست".

وجاء في نص الرسالة التي بعثها إيلون ماسك إلى موظفي الموقع إنه "في مسعى لوضع تويتر على مسار سليم، سيقوم فريق بفحص العملية الصعبة لتقليص قوتنا العاملة العالمية".

يشار إلى أن ماسك وبعد استحواذه على موقع تويتر سارع وفي أول قرار اتخذه إلى إقالة 4 من كبار مديري موقع التواصل الاجتماعي.

فيما أعلن عن قرار آخر صاحبه انتقادات كبيرة، بإعلانه فرض اشتراك شهري على أصحاب الحسابات الموثقة "بالعلامة الزرقاء" ولمن يرغب بتوثيق حسابه دفع قيمة 8 دولارات، بعد التحقق من هذه الحسابات.