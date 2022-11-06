سيارات الأجرة الطائرة تطرح قريباً في الأسواق المدنية

هل لك أن تتخيل نفسك يوماً وأنت تضغط على زر لطلب سيارة أجرة طائرة تقوم بنقلك إلى عملك مباشرة، هذه الفكرة ليست مشهد من فيلم خيال علمي بل أصبحت حقيقة. فإن الكثير من الشركات العالمية وصلت إلى آفاق جديدة لتطوير السيارات الطائرة، والتي توفر النقل البري والجوي لمستخدميها.

شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنّها بصدد استثمار 15 مليون دولار في شركة "إيف إير موبيليتي" بموجب اتفاق شراء مشروط لمائتي طائرة كهربائية رباعية المقاعد، مع احتمال شراء 200 طائرة إضافية.



وتدّعي الشركة أنّ أسطولها الجديد من السيارات الطائرة قادر على إحداث ثورة في عالم السفر الجوي في المدن حول العالم.



وكانت "يونايتد إيرلاينز" أعلنت أخيراً أن من المتوقع أن تتسلم أولى طائراتها المتطوّرة في بداية عام 2026.



وينصّ الاتفاق على نيّة الشركتين العمل معاً في مشاريع مستقبلية، أبرزها دراسات لتطوير واستخدام وتطبيق طائرات "إيف" والنظام البيئي للتنقل الجوي في المناطق الحضرية.



وقالت شركة يونايتد: "يستخدم تصميم المركبة "إيف" أجنحة تقليدية ثابتة، ودوّارات ودافعات، ما يمنح طائراتها تصميماً عملياً وبديهياً للارتفاع والملاحة يضع السلامة والفاعلية والموثوقية والمصداقية في طليعة الأولويات.

ويبلغ نطاق المركبة "إيف" 100 كلم، ما يعني أنّها قادرة على توفير نقلٍ مستدام، وتصدر ضجيجاً أقلّ بنسبة 90% من الطائرات التقليدية.

وتعمل الشركة أيضاً على ابتكار حل جديد لإدارة الحركة الجوية مصمم خصيصاً لصناعة التنقل الجوي في المناطق الحضرية.

وتجدر الإشارة إلى أن "يونايتد إيرلاينز" تهدف إلى دعم "التزام الأخضر"، للوصول إلى تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050 دون استخدام موارد تقليدية.



واطلقت الشركة نموذج عن مشاريع استثماراتها في الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي والطائرات الكهربائية، والمحركات العاملة بوقود خلايا الهيدروجين، ووقود الطيران المستدام.

وسيّارات الأجرة الطائرة هي مركبات كهربائية ذات إقلاع وهبوط عمودي، وما يميز هذه المركبات، أنّها صممت بمحرّكات كهربائية، بدل استخدام محركات الاحتراق التقليدية، ما سيتيح لها توفير رحلات خالية من الكربون ويجعل منها خياراً مثالياً للعمل كسيارات أجرة جويّة في الأسواق المدنية.

وتتنافس عشرات الشركات الناشئة في الوقت الحالي لتطوير أجهزة طيران شخصي، ودراجات نارية طائرة، وسيارات أجرة طائرة شخصية.

كما تبحث شركات الطيران ومصانع السيارات والمستثمرون والممولون عن موطئ قدم في هذا السوق الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته نحو 1.5 تريليون دولار في عام 2040.