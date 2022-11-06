نتفليكس تطلق باقات اشتراك رخيصة

أطلقت منصة نتفليكس الشهيرة، السبت، خطة اشتراك مدعومة بالإعلانات "Basic with Ads"، كخيار أمثل وأرخص ثمناً لمستخدميها.

وقالت نتفليكس إن تكلفة باقة الاشتراك الجديدة هي 6.99 دولار أمريكي شهرياً في الولايات المتحدة، وستتوفر في كندا وأستراليا والبرازيل وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وكوريا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة بأسعار مختلفة.

وأضافت الشركة أن "باقات الاشتراك القديمة لن تتأثر، وأن خطة "Basic with Ads" خيار إضافي أقل تكلفة من الباقات الأخرى".

وستتضمن باقة "Basic with Ads"، أربع إلى خمس دقائق من الإعلانات التجارية في الساعة، ولن تتجاوز مدة الإعلان الـ 30 ثانية وسيتم عرضه قبل وأثناء المسلسلات التلفزيونية أوالأفلام.

وكانت شبكة نتفليكس قد أفادت في وقت سابق أنها ستطلق إعلانات في عام 2023، لكن يُزعم أنها قدمت هذا التاريخ إلى الأمام بسبب تضاؤل أعداد المشتركين.

وتريد نتفليكس أيضاً تقديم إعلانات قبل بث منافستها Disney + التي ستطلق الطبقة الإعلانية المدعومة في الولايات المتحدة في 8 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل.

وحسب مراقبين فإن نتفليكس تتقاضى "أسعاراً مميزة" للعلامات التجارية للإعلان على نظامها الأساسي، مستفيدة من الاهتمام القوي من المعلنين لتوصيل منتجاتها إلى جمهور المنصة الواسع.

وتتقاضى نتفليكس من المعلنين حوالي 65 دولاراً للوصول إلى 1000 مشاهد، وهو أعلى بكثير من معظم منصات البث الأخرى.