يعود لعصر الدولة السلجوقية.. العثور على فرن خزفي أثري في قونية

عثر علماء آثار على فرن أثري من الخزف "السيراميك" خلال أعمال تنقيب في مدينة قونية وسط تركيا، يعود إلى منتصف القرن الثالث عشر، وهو الفرن الوحيد في تركيا الذي حافظ على شكله.

وقال الخبير في متحف قونية، محمد علي شلَبي، الأحد، إن أعمال التنقيب تتواصل في موقع أثري من الدرجة الثالثة تحت إشراف رئاسة مديرية المتاحف التركية.

وأوضح شلبي، لوكالة الأناضول، أنه لدى اكتشاف فرن في موقع التنقيب توقع علماء الآثار بأن يكون فرناً مصنوعاً من السيراميك.

وبيّن أن أعمال الكشف عن الفرن بشكله الكامل استغرق أكثر من عام من الجهد والتفاني بالعمل.

وأشار إلى أن الفرن الأثري يعود إلى منتصف القرن الثالث عشر خلال عصر الدولة السلجوقية في منطقة الأناضول (1075 م-1308 م).

ونوّه شلبي إلى سلامة نحو 70 % من الفرن الأثري، ومحافظته على شكله الأصلي.

وقال "يتميز فرن الخزف بكونه الفرن الوحيد الذي نجا حتى يومنا هذا بهيكل متين وحافظ على شكله الخاص".