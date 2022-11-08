أسود الأناضول.. كلاب الكانغال رفيقة الإنسان في النزهات

وفقاً للأخصائي ومربي كلاب الكانغال الخبير "حسين يلدز" فإن الرحلات الطبيعية مع هذا النوع من الكلاب المعروفة باسم أسود الأناضول بسبب قوتها وشدتها، علاجية ومفيدة لصحة الإنسان والحيوان على حد سواء.

وتعد ولاية سيواس منشأ كلاب الكانغال المشهورة عالمياً بشجاعتها وبراعتها في الحماية الميدانية، وأيضاً بمقاومتها لظروف الطقس والتضاريس القاسية. ولكن الكانغال تفقد الكثير من خصائصها ومهاراتها إذا ما تم إبقاؤها مقيدة لفترة طويلة في أماكن تربيتها. ويُعتقد أن الرحلات الطبيعية والنزهات بصحبة كلاب الكانغال علاجية ومفيدة لكل من صحة الإنسان وصحة الكنغال.

وينصح "حسين يلديز" الأخصائي بتربية الكانغال من سيواس، بعدة أمور حول الطريقة المثلى للحفاظ على قوة الكلاب وصحتها، بالقول: "شاهد كلاب الكانغال على طبيعتها وتذوق الحياة الطبيعية معها بالنزهات والرحلات الطبيعية المهمة جداً لصحة الحيوانات. ومن الخطأ تقييد الكلاب بالسلاسل ومنعها من الحركة العادية ولكن يحبذ قيادتها فقط بواسطة السلاسل".

وأضاف: "كلاب الكنغال جميلة وتحب الاسترخاء في الطبيعة، واسترخاؤها يعني أننا نحن أيضاً نستمتع ونسترخي. ومن الممتع حقاً اصطحاب العائلة والحيوانات الأليفة في عطلة نهاية الأسبوع وتركهم يتمتعون في البرية. وينبغي اصطحاب الحيوانات الأليفة للخارج كل أسبوع وتركها تعيش في بيئة طبيعية. أوصي مربي الكانغال باصطحاب الجراء مع الأطفال والاستمتاع بنزهة مشتركة. لا تحرموا أنفسكم من جمال كلاب الكانغال ومن الاسترخاء معها بين أحضان الطبيعة".