الغواصون المحترفون الأتراك.. مهنة بين المخاطر والمكاسب

يعد الغوص التجاري أو الاحترافي من أصعب الوظائف في العالم، مع وجود الكثير من المخاطر تحت الماء. وفي تركيا بدأت أهمية هذه المهنة بالتنامي مع ازدهار المشاريع العملاقة من الحكومة والقطاع الخاص.

ويُطلب من الغواصين امتلاك مهارات إضافية مثل معرفة اللحام والرسم وغيرها، أثناء العمل تحت الماء. وفي السنوات الأخيرة، حصلت الوظيفة على مزيد من التقدير بعدما تم تضمينها كدورة تقدمها العديد من الجامعات تحت اسم "تقنيات تحت الماء".

وبالرغم من أنها مهنة خطرة كما يقول الغواصون، لكنها مع وجود تدابير ومعدات السلامة المناسبة، لا تختلف كثيراً عن العمل على الأرض.

ويقول هاكان أيكنات وهو غواص محترف إنه تعرّف على المهنة من خلال جاره الذي أثار فضوله، فقرر التقدم للوظيفة. وبعد عملية تدريبية، وجد نفسه يعمل في مشاريع متنوعة في تركيا وخارجها.

وخلال سنوات عمله قام أيكنات بأعمال كثيرة ومتنوعة من إنقاذ السفن الغارقة إلى أعمال البناء والإصلاحات البحرية. كما عمل في تركيا على جسر جناق قلعة 1915 في مهام مختلفة من الإصلاح إلى الطلاء. كذلك يستجيب أيكنات لأعمال الطوارئ التي تتطلب خبرته، مثل إصلاح السدود أو أحواض الإنتاج العملاقة في المصانع. وبعد سنوات من العمل في شركات أخرى، أسس شركته الخاصة مع زميله الغطاس أميل تورغاي.

وحول هذه المهنة الصعبة قال: "نحن نعمل في كل مكان. وفي بعض الأحيان، علينا العمل في المياه الموحلة المتسخة مع عدم وضوح الرؤية. وبمرور الوقت، بدأنا نكتسب حواساً جديدة وصار بإمكاننا إصلاح الأشياء تحت الماء دون رؤية أي شيء".

"نحن نعمل في أماكن ذات تيار عالٍ، وفي أماكن يعتقد الناس أنها ليست بيئة مناسبة للعمل. لكن الأمر يتعلق بحبنا لوظيفتنا. يبدأ الناس يومهم في منازلهم الدافئة ونبدأ العمل في المياه الباردة لكني أحب هذه المهنة".

ويقول: "عليك أن تكون لائقاً، مثل الرياضي. نحن نعمل في نوبات منتظمة لكن الوقت الذي نقضيه تحت الماء يختلف. وفي بعض الأحيان، يمكننا الغوص لمدة 20 دقيقة، وفي أحيانٍ أخرى، علينا قضاء 3 ساعات هناك. وعلينا التركيز على عملنا طوال الوقت ولا يمكننا الإعجاب بالمناظر الخلابة هناك".

ويقر أيكنات بالخطر لكنه يقول إنه يتخذ كل أساليب الأمان المهني، ويعلق: "الغوص التجاري يختلف كثيراً عن الغوص من أجل المتعة. ويتطلب تدريباً مختلفاً تماماً ويجب أن تكون الأفضل. عليك أن تفعل أكثر من مجرد الغوص. لذلك، يتطلب الأمر مزيداً من الأمان ومن المعدات، مثل الأحذية الفولاذية لحماية قدميك. وعندما تغوص من أجل المتعة، تتوقع أن ترى سمكة جميلة في الأعماق، أما إذا كنت غواصاً محترفاً، فلن ترى سوى الطين والبقع والزيت والوقود والصرف الصحي".

وحول العمل مع طاقم جيد ومعدات جيدة يقول أيكنات: "يجب أن تكون مستعداً تماماً. ففي أعمال البناء والإصلاح على الأرض، يمكنك دائماً الذهاب إلى أقرب متجر لاستدراك ما فاتك إحضاره أما بالنسبة لنا لا يمكن أن نفعل ذلك تحت الماء".

من جانبه بدأ أميل تورغي هذه المهنة أثناء مشاهدة الغواصين في إسطنبول عام 1979. "كانوا يعملون على إنقاذ سفينة قبالة قاضي كوي. كنت عاطلاً عن العمل وعملت كمساعد. لقد تأثرت واعتقدت أنها وظيفة رائعة. لذلك قررت أن أعمل في هذه المهنة. ومنذ ذلك الحين عملت في الكثير من الأماكن، من إسطنبول إلى آرتفين في الشمال الشرقي، ومن السفن الغارقة إلى السدود. وشاركت في إنقاذ 40 سفينة. كما سافرت حول العالم إلى 22 دولة، حيث توليت مهام غواص محترف. عمري الآن 57 عاماً ولكني أواصل العمل".

هذا وقد أشاد تورغاي بالتعليم الجامعي للغواصين الذي تقدمه حالياً 5 جامعات تركية. وقال: "في بلدان أخرى، يخضع الغواصون التجاريون لدورات تدريبية لمدة 6 أشهر فقط، دون أي خبرة سابقة. لكن الجامعات في تركيا تقدم تعليماً جيداً في الفصول النظرية قبل التدريب العملي. وإذا ما تمكنا من تحسينها أكثر، يمكن أن تصبح تركيا دولة تصدر الغواصين المحترفين".