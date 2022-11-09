رسمياً.. مجموعة ميتا تتخلى عن 11 ألف من موظفيها

أخطر الملياردير مارك زوكربيرغ والمدير التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز" الموظفين في رسالة رسمية، الأربعاء، بتسريح 13% من القوى العاملة أو ما يزيد عن 11 ألف موظف بالشركة.

وأوضح زوكربيرغ في رسالته "اليوم، أشارك بعضاً من أصعب التغييرات التي أجريناها في تاريخ "ميتا"، لقد قررت تقليل حجم فريقنا بحوالي 13%، والسماح لأكثر من 11 ألف من موظفينا الموهوبين بالرحيل، كما نتخذ أيضاً عدداً من الخطوات كي تصبح الشركة أكثر فعالية من خلال خفض الإنفاق التقديري وتمديد تجميد التوظيف حتى الربع الأول من عام 2023، مع استثناءات قليلة.

وأضاف زوكربيرغ في رسالة إلى موظفي ميتا "أريد أن أتحمل مسؤولية هذه القرارات، أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لمن تأثر بها".

وأردف الملياردير قائلاً: "هذه لحظة حزينة، ولا توجد طريقة للتغلب على ذلك، وإلى أولئك الذين يغادرون، أود أن أشكركم مرة أخرى على كل ما قدمتموه في هذا المكان".

وتأتي عمليات التسريح بسبب تراجع الأرباح الصافية لمجموعة "ميتا" إلى 4.4 مليار دولار في الفصل الثالث من العام (-52% على أساس سنوي).