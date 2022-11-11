الشيف التركي بوراك يعلن عن مفاجأة كبيرة في الدوحة قبيل كأس العالم

افتتح الشيف التركي الشهير بوراك، مساء الخميس، مطعماً في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهد الافتتاح مشاركة كبيرة من المواطنين القطريين ورجال الأعمال، والإعلاميين والمشاهير.

وقال بوراك أوزدمير نحن في الدوحة اليوم لافتتاح فرعنا الجديد قبل فترة وجيزة من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر.



وأضاف أنا سعيد جدا بهذا الافتتاح، هذه علامة تجارية تركية وهي علامة للشعب التركي وانا كأخ لكم سأقوم بكل جهدي لأجل عمل أفضل.



وقال أيضاً طوال كأس العالم سوف نستضيف نجوم كرة القدم وضيوف قطر.

وشوهد بوراك في المركز التجاري، الذي يقع فيه فرع المطعم الجديد، حيث التف حوله المئات لالتقاط الصور التذكارية ومصافحته والترحيب به.

وتداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي وصول الشيف بوراك إلى مكان الافتتاح عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويعتبر الشيف التركي من أشهر الطباخين في تركيا والعالم العربي، ويتابعه الملايين على منصات السوشيال ميديا، كما يزوره المشاهير من كل أنحاء العالم فقط لتناول طعامه بإسطنبول،أو إحدى فروع مطاعمه في بعض الدول العربية.

ويشتهر بوراك بخفة حركته أثناء إعداد الطعام، وتنوع الأطعمة التي يقدمها، كما يعرف بابتسامته الدائمة والنظر مباشرة للكاميرا، حتى عند استخدام السكاكين الحادة.