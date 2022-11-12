تطور التقنيات الرقمية في عالم الأعمال يصطدم بنقص المواهب والخبرات

فقد أظهر أحدث تقرير لشركة KPMG لإدارة المال والأعمال، أن الشركات العالمية لا تزال متفائلة بشأن الأدوات التكنولوجية الجديدة الرائدة وهي أكثر التزاماً بتبني التحول الرقمي المستمر لتحسين تجربة العملاء.

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ويتضمن تقرير التكنولوجيا العالمي 2022 مسحاً لأكثر من 2200 مدير تنفيذي وسلسلة من المناقشات المتعمقة مع خبراء الصناعة للكشف عن استراتيجيات التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات للمساعدة في التفوق على منافسيها في وقت يشهد تقلبات غير مسبوقة في السوق.

وأفاد جميع المدراء التنفيذيين للتكنولوجيا العالمية في الاستطلاع تقريباً، أن تطورهم الرقمي قد أدى إلى تحسين الأداء والربحية على مدار العامين الماضيين.

وقال التقرير إنه بالرغم من الزخم الرقمي المتفائل والشهية المفتوحة للتكنولوجيا الناشئة، لا تزال هناك عقبات على الطريق، حيث يمثل الافتقار إلى المواهب القادرة، التحدي الأكبر.

وتفضل الموارد البشرية ذات القدرات التكنولوجية، العمل بمبادراتهم الخاصة أو مشاريعهم الشخصية.

وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن تتبنى معظم الشركات، التقنيات الناشئة الرئيسية مثل ويب 3 وميتافيرس والحوسبة الرقمية في غضون عامين.

ووجد الاستطلاع أن حوالي 99% من المدراء التنفيذيين قد حققوا عوائد من الاستثمارات الرقمية، بينما أشارت 9 من أصل 10 شركات إلى أنهم متقدمون في تبنيهم للأنظمة السحابية. وفي المقابل، يعترف حوالي 58% من فرق الأمن السيبراني بأنهم يكافحون ويتأخرون عن الجدول الزمني.

الدفاع عن حصة السوق

في الوقت الذي تكافح فيه الشركات بسبب ارتفاع التكاليف وعدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية وأزمة المواهب العالمية، تواجه أيضاً صعوبة الدفاع عن حصتها في السوق من خلال تعزيز ولاء العملاء ودعم عروضها بمنتجات وخدمات مبتكرة ورائدة في السوق.

ولتحقيق هذه الأهداف، من المرجح أن يكون التطبيق الكفء للتقنيات الجديدة والناشئة أمراً حيوياً.

نمو التعاون وازدهاره

قال "غوكهان مطرجي" رئيس قطاع التكنولوجيا في شركة KPMG فرع تركيا: "إن الزيادة في الاستثمارات والابتكار في مجال التكنولوجيا التي لوحظت خلال جائحة فيروس كورونا، قد أعطت الشركات ثقة جديدة في أن التكنولوجيا يمكن أن تنشط أعمالها".

وأشار إلى أنه "في بحثنا العالمي لمديري المعلومات لعام 2020، أخبرنا 61% من المشاركين أن الأزمة زادت من تأثير قادة التكنولوجيا داخل الشركات، بينما قال 7 من كل 10 إنها عززت التعاون بين فريق التكنولوجيا والأعمال الأوسع نطاقاً".

وحول تقرير هذا العام، قال "مطرجي" إنه أظهر أن التطور الرقمي الذي تسارع بسبب الوباء، يغذي مستويات ثقة قياسية عالية حول قدرات التحول الرقمي.

"ومع ذلك للأسف، تركيا متخلفة في التحول السحابي. ويجب أن نفتح النهج السحابية التي تسرع قوة التكنولوجيا وتضيف وجهات نظر جديدة للرقمنة، لاستخدام عالم الأعمال في أسرع وقت ممكن. وإذا أردنا استخدام تقنيات السنوات الخمس المقبلة في نفس الوقت مثل العالم بأسره، فإن هذا التحول أمر حيوي".

معسكر الأمن السيبراني

تواصل تورك تيليكوم باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا، توسيع جهودها لمشاركة خبرتها في مجال الأمن السيبراني مع الشباب ضمن قاعدة التطوير الخاصة بها.

وقدمت الشركة التركية الرائدة النسخة الأخيرة من معسكر الأمن السيبراني الذي يسعى إلى تدريب خبراء المستقبل، فرصة للشباب المتحمسين للحصول على تدريب عملي من أسماء بارزة في هذا المجال خلال فعالية استمرت 10 أيام.

بقلم TIMUR SIRT