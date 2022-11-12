مدينة تركية تستخدم تاكسي "الدراجة الهوائية" للحد من التلوث البيئي

أعلنت بلدية "لوله بورغاز" التركية، أن آلاف المواطنين في المدينة يستفيدون مجانا من خدمة "تاكسي الدراجات الهوائية" الصديقة للبيئة.

وقالت بلدية لوله بورغاز في ولاية قرقلار إيلي، السبت، إن 5 آلاف و398 شخصا، من الأطفال والمسنين والحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة، استفادوا مجاناً من هذه الخدمة خلال العام الحالي.

وقررت بلدية لوله بورغاز المساهمة في الحد من العوامل المسببة لتغيير المناخ، من خلال إطلاق خدمة التنقل المجاني بواسطة تاكسي الدراجات.

وأطلقت البلدية هذا المشروع عام 2017 في إطار برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي، للمساهمة في الحد من عوامل تغير المناخ.

وتسهم تكاسي الدراجات الهوائية في التقليل من انبعاثات غاز الكربون ولا تتسبب بأضرار للبيئة، وتوفر إمكانية التنقل المجاني للكثير من المواطنين.