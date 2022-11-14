وصول ثاني "فندق عائم" إلى الدوحة لاستضافة جماهير المونديال

وصلت إلى ميناء الدوحة، الاثنين، سفينة "إم إس سي بويسيا"، وهي ثاني الفنادق العائمة التي تصل قطر، ضمن استعدادات البلاد لتوفير استضافة مميزة لمشجعي مونديال 2022.

والخميس، وصل ميناء الدوحة أول فندق عائم وهو سفينة "إم إس سي وورلد يوربا" المكوّنة من 22 طابقاً وتتسع لأكثر من 6700 من مشجعي كأس العالم، فيما تتمتع بأعلى معايير الأمن والسلامة.

وذكرت وكالة الأناضول أن السفينة الثانية "إم إس سي بويسيا"، تعدّ فندقاً عصرياً عائماً من فئة 4 نجوم، يقدم خدمة فاخرة لمرتاديه من مشجعي البطولة.

وأوضحت الوكالة أن الفندق يضم "مجموعة متنوعة من خيارات الغرف، من الكابينات التقليدية المُطلّة على البحر إلى الغرف ذات الشرفات والأجنحة الفاخرة".

ويضم الفندق العائم 1265 كابينة، و3 برك سباحة ومركزين الأول خاص بالصحة والجمال "سبا"، والثاني صحي، وسينما، فضلاً عن وجود مسبح وملاعب للتنس وكرة السلة، كما تتوفر أربعة خيارات لتناول الطعام و15 مقهى ومكانا للفعاليات، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وتعد الفنادق العائمة واحدة من عدة تسهيلات تقدمها دولة قطر للمشجّعين خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، المقرر انطلاقها الأحد المقبل.

وتشير تقديرات مجموعة "إم إس سي كروزس"، المالكة للفنادق العائمة الثلاثة التي تخدم البطولة، إلى أن طاقتها الاستيعابية تصل إلى 10 آلاف سرير، فيما بلغت نسبة حجوزاتها في الأسبوع الأول من المونديال حدود 100 %.

ويعود تاريخ التعاون بين قطر ومجموعة "إم إس سي كروزس" إلى العام 2016، عندما استقبلت الدوحة أول سفينة سياحية عملاقة تابعة للمجموعة هي "إم إس سي فانتازيا".

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس العالم في قطر في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وستجمع المباراة الافتتاحية منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.