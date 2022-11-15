مؤسس "أمازون" يتعهد بالتبرع بمعظم ثروته

أعلن الملياردير الأميركي ومؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس، أنه ينوي التبرع بمعظم ثروته التي تبلغ الآن أكثر من 123 مليار دولار، من أجل مكافحة التغير المناخي.

وتعهّد بيزوس، وهو ورابع أغنى شخص في العالم، بأن يخصص جزءاً من هذه التبرعات لدعم الشخصيات التي يمكنها توحيد البشرية في مواجهة الانقسامات السياسية والاجتماعية العميقة، وهي المرة الأولى التي يفيد فيها الملياردير بتصريح مماثل علناً، في حديث له مع شبكة "سي إن إن"، أمس الإثنين.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يخطط للتبرع بمعظم ثروته وهو في قيد الحياة، أجاب بيزوس بـ"نعم".

ويرغب رجل الأعمال في ضمان أن تُستخدم تبرعاته بأفضل طريقة ممكنة، وقال خلال المقابلة التي ظهر فيها إلى جانب صديقته لورين سانشيز "نحن نعزز الإمكانات اللازمة للقيام بهذا الأمر".

ورغم تراجع ثرواته بمقدار 70 مليار دولار هذا العام، بقي بيزوس ضمن قائمة أثرى أثرياء العالم، وفي رصيده نحو 123 ملياراً و900 مليون دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.