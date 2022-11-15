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وزير الصناعة والتكنولوجيا: سنرى سيارة توغ في شوارع بلجيكا قريبا

وكالة الأناضول للأنباء
بروكسل
نشر في 15.11.2022 09:59
آخر تحديث في 15.11.2022 10:09
وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك الأناضول وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك (الأناضول)

افتتح وقف المعارف التركي أمس الإثنين، مركزاً للتعليم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وألقى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك كلمة استهلها بالترحم لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع الأحد في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول.

وأوضح ورانك أن الذين يسعون للسيطرة على تركيا وشعبها عن طريق الإرهاب، لن ينجحوا ولن يتمكنوا من تحقيق غايتهم.

وأشار إلى أن زيارته إلى بروكسل تهدف لتعميق التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وأشاد بتطور قطاع الصناعة والتكنولوجيا في تركيا قائلا: "عندما تنظرون إلى البحار ستجدون السفن التركية وعندما تنظرون إلى السماء سترون المسيرات، وعندما تنظرون إلى الطرقات ستجدون سيارة توغ التركية".

وأردف: "سنرى سيارة توغ التركية في شوارع بلجيكا في السنوات القادمة. لأن لدينا الذكاء والموهبة لصنع الأفضل وسنضيف الكثير إلى قصص نجاحاتنا".

وحضر حفل افتتاح المركز التعليمي التركي أيضاً نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايمقجي ومسؤولون آخرون.

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