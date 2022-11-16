ميزات جديدة من "غوغل" لمشجعي كأس العالم

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق بطولة مونديال قطر 2022، التي ستقام خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما بدأت الشركات الكبرى بالتحضير للحدث العالمي، بهدف جذب أكبر شريحة من جماهير كرة القدم لمنتجاتها، ومن هذه الشركات عملاق التكنولوجيا "غوغل"، التي أضافت ميزات جديدة بهدف مساعدة عشاق فيفا.

وأعلنت غوغل أمس الثلاثاء، عن ميزات جديدة ستضيفها إلى خدمة البحث والخرائط ومنصة "يوتيوب"، وستضم هذه الميزة تفاصيل المباريات واللاعبين، والعثور على أماكن مختلفة لمشاهدة تلك اللحظات الحاسمة داخل قطر وخارجها.

ويمكن لجماهير كرة القدم مواكبة آخر تفاصيل البطولة، وذلك عبر البحث على "كأس العالم" في غوغل، والنقر على رمز الجرس الموجود في الزاوية العلوية اليمنى لتلقي إشعارات مستمرة حول المباريات أو الفرق أو اللاعبين.

وتقدم غوغل مجموعة من الإحصائيات والتفاصيل الأخرى، من ضمنها اللحظات المتعلقة بتسديد الأهداف، بالإضافة إلى تقييم أداء الفرق واحتمال فوزها أو خسارتها، ويتغير التقييم طوال فترة المباريات.

ويوفر بحث غوغل لمشجعي كرة القدم معلومات تفصيلية حول أي مباراة، بما في ذلك مقياس احتمال الفوز أو الخسارة.

وأمام محبي كرة القدم فرصة لعيش أجواء هذه الرياضة مع غيرهم حول العالم عبر تقييم اللاعبين بناء على أدائهم، سواء في مباراة واحدة أو أكثر، ومقارنة تصنيفهم مع لاعبين آخرين في الوسط الرياضي.

وتوفر غوغل لعبة تفاعلية تطلب من المستخدمين اختيار ودعم فريق واحد خلال كل المباريات، وتسجيل أكبر عدد من الأهداف الافتراضية، بهدف إشراك كل الفئات حتى غير المهتمة بلعبة كرة القدم تفاعلياً مع الحدث العالمي.

وأصبح بالإمكان متابعة اللحظات الأكثر تشويقاً في المباريات بعد انتهاء بثها المباشر عبر قناة "فيفا" (FIFA) على يوتيوب وغيرها من قنوات البث الرسمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن متابعة فيديوهات قصيرة تلخص أهم التفاصيل ويتم بثها يومياً بعد انتهاء المباريات عبر بحث غوغل، وتأتي من مصادر تشمل قناة فيفا وغيرها من جهات البث الرسمية.

ويمكن للأشخاص العثور على أفضل الأماكن وأكثرها ملاءمة لمشاهدة مباريات كأس العالم، وذلك عبر كتابة "أماكن مشاهدة كأس العالم بالقرب مني" في بحث غوغل، وسيتم تفعيل هذه الميزة خلال الأيام المقبلة استعدادا للموسم الكروي القادم.

وتقدم خرائط غوغل الآن معلومات أكثر دقة وتفصيلا حول أنظمة النقل والطرق المغلقة، لمساعدة أكثر من مليون زائر من المتوقع وصولهم إلى قطر، كما تمت إضافة تحديثات إلى خرائط غوغل تبين الطرق والممرات الخاصة بالمشاة في أنحاء الدوحة وبعض الأماكن المهمة فيها.