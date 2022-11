ناسا تطلق بنجاح صاروخها العملاق الجديد إلى القمر

في ثالث تجربة للصاروخ العملاق الجديد، اطلقت ناسا صباح اليوم الأربعاء، أقوى صاروخ في العالم "إس إل إس" من ولاية فلوريدا، وسط توقعات إيجابية هذه المرة لإطلاق ناجح للبرنامج الذي أطلق عليه اسم "العودة الأميركية إلى القمر".

ونشرت ناسا على منصة تويتر مقطع فيديو مصور لعملية إطلاق الصاروخ والتي وصفتها بالناجحة.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9