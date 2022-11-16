ناسا تطلق بنجاح صاروخها العملاق الجديد إلى القمر

في ثالث تجربة للصاروخ العملاق الجديد، اطلقت ناسا صباح اليوم الأربعاء، أقوى صاروخ في العالم "إس إل إس" من ولاية فلوريدا، وسط توقعات إيجابية هذه المرة لإطلاق ناجح للبرنامج الذي أطلق عليه اسم "العودة الأميركية إلى القمر".

ونشرت ناسا على منصة تويتر مقطع فيديو مصور لعملية إطلاق الصاروخ والتي وصفتها بالناجحة.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 — NASA (@NASA) November 16, 2022

وبعد خمسين عاماً على مهمة أبولو الأخيرة، يُفترض أن يطلق الصاروخ كبسولة غير مأهولة إلى القمر من دون أن تحطّ على سطحه، والتحقق من أنها آمنة لنقل طواقم بشرية مستقبلاً، ومن المقرر أن ينقل الصاروخ نفسه إلى القمر أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة في مهمات مستقبلية.

ومن الجدير بالذكر، أن المهمة ستستمر لمدة 25 يوماً ونصف اليوم، على أن تهبط الكبسولة العائدة في المحيط الهادئ في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويُفترض أن ينقل "إس إل إس" وكالة ناسا إلى حقبة جديدة من الاستكشاف البشري المرتبط بالفضاء.

وعام 2024، يتوقّع أن تنقل مهمة "أرتيميس 2" رواد فضاء إلى القمر من دون الهبوط عليه، أما أول هبوط لمهمة مأهولة فسيحصل لطاقم "أرتيميس 3" في العام 2025 على أقرب تقدير.

وتسعى ناسا إلى إطلاق مهمة واحدة سنوياً بعدها، لإنشاء محطة فضائية "غايتواي" في مدار حول القمر بالإضافة إلى قاعدة على سطحه.

وترغب الوكالة في استخدام هذه المحطة لإجراء اختبارات على معدات جديدة من بينها بزات فضائية ومركبة مضغوطة ومحطة طاقة كهربائية صغيرة واستخدام الماء المثلج الموجود على القمر، وكل ذلك بهدف ترسيخ وجود بشري دائم على سطحه.

ويُفترض أن تسبق هذه الاختبارات رحلة مأهولة إلى المريخ ستجري ربما في نهاية عام 2030.