قطر تحظر بيع المشروبات الكحولية في ملاعب كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الجمعة، عن حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 الذي ينطلق الأحد، بعد مناقشات مع الدولة المضيفة.

وجاء ذلك في بيان رسمي من أجل إنهاء الجدل حول هذا الأمر، حيث قررت قطر منع المشروبات الكحولية من المدرجات وذلك لتنافيها مع الثقافة العامة للدولة.

وقال الاتحاد في بيانه إلى أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصوراً فقط بمناطق المشجعين مع إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر.

لافتاً في بيانه "بعد عدة مناقشات مع دولة قطر والسلطات هناك، اتخذنا هذا القرار باقتصار شرب الكحول على المشاركين بمهرجانات فيفا الترفيهية فقط بدلاً من الملاعب الخاصة بالبطولة، وهو ما يعني إزالة كافة منافذ بيع الكحوليات بالملاعب".

وأضاف: "المشروبات الخالية من الكحول ستظل متواجدة كما هي في الملاعب، كما ستحاول قطر توفير البيئة اللازمة للجماهير للحصول على تجربة ممتعة ومحترمة بمختلف الأماكن خلال فترة إقامة البطولة".

