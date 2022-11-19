كيف تستعيد الرسائل المحذوفة من البريد الالكتروني "جي ميل"؟

يتلقى البعض منا مئات رسائل البريد الإلكتروني كل يوم، وتتمثل الطريقة الجيدة لإدارة رسائل البريد الإلكتروني في استخدام ميزة مثل التصنيفات التي يمكن أن تساعد في تنظيم رسائل البريد الإلكتروني.

قد يكون البديل أيضاً هو حذف رسائل البريد الإلكتروني التي لم نعد بحاجة إليها، ولكن في بعض الأحيان أثناء هذه العملية، قد نحذف عن طريق الخطأ بريداً إلكترونياً هام لم نقصد حذفه.

ولكن لحسن الحظ هذه ليست نهاية العالم، خاصة إذا كنا نستخدم بريد "جي ميل".

إذا مسحت بعض الرسائل بطريق الخطأ دون قصد، فلا داعي للقلق، إذ يجري الاحتفاظ بالرسائل المحذوفة في مجلد "المهملات" لمدة 30 يوماً، قبل حذفها نهائياً.

أولاً: سجل الدخول على حسابك في جي ميل. واسحب القائمة الموجودة على اليمين لأسفل، ثم انقر على "المهملات"، وربما تحتاج للضغط على زر "المزيد" من أجل عرض المجلد.

ثانياً: انقر على مربعات التحديد بجوار الرسائل التي تريد استردادها.

ثالثاً: اضغط على رمز "نقل إلى"، الذي يبدو على شكل مجلد بسهم يشير إلى اليمين، ثم اختر اسم المجلد الذي تريد نقل الرسائل إليه.

حذف رسائل البريد الإلكتروني نهائياً على "جي ميل"

إذا كنت تريد حذف رسائلك لتفريغ مساحة تخزين، ولا تريد الانتظار مدة 30 يوماً حتى تُحذف الرسائل تلقائياً من المهملات، فيمكنك أن تُسرع هذه العملية عن طريق حذف الرسائل نهائياً بنفسك من خلال اتباع الخطوات التالية لتفريغ "المهملات":

أولاً: سجل الدخول على حسابك في جي ميل. واسحب القائمة الموجودة على اليمين لأسفل، ثم انقر على "المهملات". وربما تحتاج للضغط على زر "المزيد" من أجل عرض المجلد.

ثانياً: انقر على مربعات التحديد بجوار الرسائل التي تريد حذفها نهائياً.

ثالثاً: اضغط على "حذف نهائياً".