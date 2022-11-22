دراسة: الشباب يقضون على الانترنت ثلاثة أضعاف الوقت الذي يقضونه في مشاهدة التلفزيون

أصبحت الإنترنت جزءاً لا غنى عنه من حياتنا في الوقت الحاضر، وقد تجاوز استخدامها من نواحٍ كثيرة أية منافذ تقليدية أخرى كنا نستخدمها مثل التلفزيون والسينما والمباريات وغيرها. ويوافق المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا على هذا الاستنتاج في حين أكدت بيانات المجلس أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 21 عاماً يقضون وقتاً يومياً في استخدام الإنترنت يصل إلى 3 أضعاف الوقت الذي يقضونه في مشاهدة التلفزيون.

ووجد استطلاع المجلس أن الشباب يقضون ما معدله ساعة واحدة و42 دقيقة يومياً في مشاهدة التلفزيون، بينما يقفز هذا المتوسط ما يقرب من 3 مرات إلى 4 ساعات و 37 دقيقة عندما يتعلق الأمر باستخدام الإنترنت اليومي.

وأُجري البحث لرصد التحول الذي تشهده أدوات الإعلام مع الرقمنة، ومكانة وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية إلى جانب الوسائط التقليدية والوسائط المطبوعة، والتغيير الكبير في اتجاهات المشاهدة والاستماع، وركّز على استخدام الأدوات الإعلامية ومحو الأمية الرقمية ومستويات إدمان الشاشات لدى الشباب.

وجاء في تفاصيل الدراسة تحري الطرق التي يشاهد بها الشباب التلفاز والكيفية التي يستخدمون بها الإنترنت ويقضون الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الرقمية، وماهية الأجهزة التي يستخدمونها وأنشطتهم عبر الإنترنت والمهارات الرقمية والمحتوى الذي يطلعون عليه.

وبالإضافة إلى ذلك، كشف البحث الذي يهدف إلى قياس إدمان الشاشة ومستويات محو الأمية الرقمية عن الاختلافات والتشابه بين عادات استخدام الوسائط ومستويات المعرفة الرقمية بين الشباب على أساس المتغيرات الديموغرافية.

ومن خلال مقابلة 6.626 شخصاً من الفئة العمرية المذكورة ممن يعيشون في 26 ولاية في تركيا، تبين أن 35.6% من المشاركين لديهم مستوى منخفض من المعرفة الرقمية، في حين أن 35% لديهم معرفة رقمية متوسطة و 29.4% لديهم مستوى عالٍ من المعرفة الرقمية.

كما تبين أن 37.1% من المشاركين في الدراسة لديهم مستوى عالٍ من إدمان الشاشة.

وكشف البحث أن أبناء العائلات التي تنتمي إلى مجموعات اجتماعية واقتصادية متدنية لديهم إدمان رقمي أعلى، كذلك الجهل بالمعرفة الرقمية، كان مرتفعاً أيضاً في هذه المجموعات. في حين أن متوسط الوقت اليومي الذي يقضيه المرء في مشاهدة التلفزيون هو ساعتان و 54 دقيقة في العالم و4 ساعات و 33 دقيقة في تركيا، فقد انخفض ذلك الوقت إلى ساعة و 42 دقيقة للشباب في تركيا التي أظهر البحث فيها أن 76% من الشباب في الفئة العمرية المدروسة يشاهدون التلفزيون.

هذا وقد بلغ متوسط وقت مشاهدة الشباب للتلفزيون عام 2018 ، 2 ساعة و51 دقيقة، بينما أظهر البحث انخفاضاً بأكثر من ساعة في هذا المتوسط خلال 3 سنوات، وهو ما يرجع إلى زيادة الخيارات المتنوعة والبديلة بين وسائل الإعلام المختلفة.

أما بالنسبة للراديو، فإن معدل الاستماع لها انخفض أكثر وبلغ 33.8% فقط بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15-21 عاماً.

ويبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه عموم الناس على الإنترنت 6 ساعات و54 دقيقة حول العالم، وهو رقم يقفز إلى 7 ساعات و57 دقيقة في تركيا، لكنه ينخفض إلى 4 ساعات و 37 دقيقة بين الشباب في تركيا.

في غضون ذلك، شهد استخدام منصات البث الرقمي ارتفاعاً حاداً من 5.77% فقط من المشاركين عام 2018 إلى 40.9% هذا العام.