لإسعاف راكبٍ على متنها.. طائرة تابعة الخطوط الجوية التركية تهبط اضطراريًا

اضطرت رحلة الخطوط الجوية التركية المُغادِرة من إسطنبول إلى المدينة المنورة، أن تقوم بهبوط اضطراري في مطار أنطاليا، الاثنين الماضي.

وكانت إحدى طائرات الخطوط الجوية التركية التي غادرت من مطار إسطنبول في الساعة 9:55 صباحاً بالتوقيت المحلي للمدينة المنورة، سارعت بالهبوط اضطراراً عندما تعرض راكب جزائري يبلغ من العمر 49 عاماً لحالة صحية طارئة.

وفي الوقت الذي كان فيه الراكب يتلقى الإسعافات الأولية على متن الطائرة، قام الطيار بالاتصال ببرج مراقبة الحركة الجوية بمطار أنطاليا لطلب الإذن بهبوط اضطراري.

وبعد الموافقة، هبطت الطائرة التركية في الساعة 10:30 صباحاً في مطار أنطاليا حيث استدعت إدارة خدمات المطار فريقاً طبياً لإسعاف المريض الذي تم نقله للمستشفى، ثم أقلعت الطائرة مرة أخرى لتصل إلى وجهتها في المدينة المنورة.