الأسماك غذاء ودواء للإنسان

تحدثت الأكاديمية التركية البروفيسورة والمدرسة في كلية العلوم البحرية بجامعة "قره دنيز" التقنية في ولاية طرابزون سفيم كوسه، عن فائدة الأسماك الكبيرة لصحة الإنسان.

وقالت البروفيسورة سفيم كوسه، إن الأسماك لا تقل أهمية عن الأدوية، وأن جلد السمك وحسكه وغضاريفه مفيدة أيضا، كما نصحت بتناول الأسماك الصغيرة مع حسكها.

وأضافت كوسه في حديث لوكالة الأناضول، أن الأسماك الغنية بأحماض "أوميغا 3" الدهنية لها مكانة مهمة في أي نظام غذائي صحي يتبعه الإنسان.

وأوضحت "السمك دواء وغذاء في نفس الوقت، أنت تأكل، لكنك تتناول دواءك أيضا بشكل ما".

وأشارت إلى أن السمك مفيد ليس فقط من حيث الأحماض الدهنية، بل يوجد الجيلاتين في جلده، كما أنه يحتوي على الكولاجين، مشيرة أنه حتى الغضاريف والحسك مفيدان للصحة.

ونوهت إلى أن الكولاجين الذي يتم الحصول عليه من الأسماك يجري امتصاصه في الجسم بسهولة أكبر من الكولاجينات الحيوانية الآخرى، مشيرة إلى أن كولاجين السمك هو من النوع الأول وهو أكثر أنواع الكولاجين وفرة لدى البشر.

ولفتت إلى أن الأبحاث أظهرت أنه هذا الكولاجين يحارب الشيخوخة، ويجدد العظام، ويسهم في الشفاء من آلام المفاصل والجروح، كما أنه يساعد في الحفاظ على قوة ومرونة الأوعية الدموية واللثة والعينين والأظافر والشعر.

وأشارت إلى أن حسك الأسماك يحوي معادن مفيدة لصحة الإنسان سيما الكالسيوم والفوسفور.

وذكرت أن حساء السمك صحي جدا، ويمكن استخدام جلود ورؤوس الأسماك بعد تنظيفها في اعداد الحساء.