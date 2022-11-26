النجمة التركية زينب باستيك تشارك في احتفالات كأس العالم في قطر

شاركت المغنية التركية زينب باستيك، الخميس، في احتفالات مشجعي كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وقدمت باستيك أغانيها في الحفل الموسيقي الذي أقيم في منطقة المهرجانات المعدة للمشجعين في العاصمة الدوحة، وقوبل الحفل باهتمام وحماس كبيرين من الجماهير الذين قدموا إلى قطر من جميع أنحاء العالم.

واستمرت الحفلة لمدة 45 دقيقة تقريبا وبدأت بعد مباراة المجموعة H بين البرتغال وغانا وانتهت بنتيجة 3-2 لصالح الفريق البرتغالي.

وانضم المئات من المواطنين الأتراك المتواجدين في الاحتفالات، لحفل النجمة باستيك ولوحوا بالأعلام التركية.

وباستيك من بين النجوم العرب والعالميين المشاركين في احتفالات كأس العالم التي تقام في قطر بالتزامن مع البطولة، بما في ذلك نيكي ميناج ومولما ومريم فارس والنجم الكوري جونكوك نجم فرقة BTS الكورية الذي قدم أغنية "Dreamer" أو الحالمون إلى جانب الفنان القطري فهد الكبيسي.

ووصلت باستيك إلى الشهرة من خلال قناتها على منصة يوتيوب وأداء أغان من منزلها، لتحصد المغنية أكثر من 1.5 مليون مشترك بفترة وجيزة.

وظهرت العديد من أغانيها في المسلسلات التلفزيونية والأفلام التركية، بالإضافة إلى استخدامها في شعارات العديد من العلامات التجارية العالمية.

وحظي حفل افتتاح الحدث الرياضي العالمي الأبرز كأس العالم 2022 الذي أقامته قطر بإشادات واسعة، بسبب التحضيرات والمجهود المميز.