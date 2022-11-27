عمرها 550 مليون عام.. علماء يكتشفون أقدم وجبة طعام في العالم

نجح فريق دولي من الباحثين، في اكتشاف "العادات الغذائية" لأقدم حيوانات الأرض، التي عاشت قبل أكثر من 550 مليون سنة، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أن باحثين من الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU)، حللوا حفريات "لحيوان إدياكاران"، الذي عاش ما بين 538.8 مليون و635 مليون سنة.



وكشف العلماء عن أول دليل على الطعام الذي استهلكه ذلك الكائن الذي شكل لغزا لهم لفترة طويلة، وكانت تبدو كأنها نباتات متحجرة في قاع المحيطات، وبطول يصل إلى مترين، مما جعل من الصعب تحديد ما إذا كانت تنتمي للفطريات أو الطحالب أو سلالة مختلفة تماما.

واحتوت أحفورة الكائن الذي يشبه البزاقة، ويُعرف باسم "كيمبيريلا" (Kimberella)، على مركبات تشير إلى أنه أكل الطحالب والبكتيريا من قاع المحيط.

وبذلك فإن الكائن الغريب كان لديه فم وأمعاء، وهضم الطعام بنفس الطريقة التي تتبعها بعض اللافقاريات الحديثة، حسب ما أوضحت الشبكة.

وبحسب العلماء فإن "كيمبيريلا" كان حيوانا متقدما في وقته، لأن وجود قناة هضمية لديه أمر حديث جدا، مقارنا إياها بالحيوانات الأكثر بدائية في الزمان الغابر.