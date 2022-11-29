أكبر بركان نشط بالعالم في هاواي الأمريكية يثور للمرة الأولى منذ 38 عاماً

ثار بركان "ماونا لوا" في ولاية هاواي الأمريكية، وهو أكبر بركان نشط في العالم، للمرة الأولى منذ 38 عاماً، وسط تحذيرات للسكان للاستعداد لأسوأ سيناريو ولإجلاء محتمل.

وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الثلاثاء، من أن ثوران البركان قد يكون ديناميكياً للغاية، ويقوم بتغيير اتجاه وسرعة تدفقه.

في السياق، أكد مسؤولون على ضرورة استعداد السكان لأسوأ سيناريو ولإجلاء محتمل.

وذكر مسؤولو الصحة أن جودة الهواء في جزيرة هاواي تخضع للمراقبة وهي الآن في حالة جيدة.

زلزال بقوة 5.1 درجة

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن ثوران البركان أعقبته هزات أرضية ارتدادية، مشيرة أن هذه الهزات بدأت بزلزال بلغت قوته 4.6 على مقياس ريختر قبل ثوان من الهزة الكبيرة، التي بلغت قوتها 5.1 درجة.

فيما أفاد كين هون، من مرصد بركان هاواي، أن الزلزال الأول كان بعيداً عن الشاطئ وجنوب مدينة باهالا، تلاه زلزال أكبر جنوب باهالا أسفل طريق سريع.

وأضاف المرصد، في بيان، أن توابع الزلزال قد تستمر من عدة أيام إلى أسابيع وربما تكون كبيرة بما يكفي للشعور بها.

في السياق، قال عمدة مقاطعة هاواي ميتش روث إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات، مشيراً إلى وقوع بعض الأضرار الطفيفة في باهالا، بما في ذلك سقوط قطع "بلاط" في مبنى المقاطعة.