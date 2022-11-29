شركة آبل تهدد بحجب تطبيق تويتر من متجرها

أعلن مالك منصة "تويتر" إيلون ماسك أن شركة "آبل" هددت بحجب تطبيق "تويتر" من متجر التطبيقات الخاص بها "آب ستور".

وقال ماسك في تغريدة، إن شركة آبل هددت بحجب تويتر من متجر التطبيقات الخاص بها، لكنها لم تطلعنا على السبب".

وأضاف ماسك في تغريدة أخرى أن آبل أوقفت الإعلانات في "تويتر"، متسائلا: "هل يكرهون حرية التعبير في أميركا؟"

وأضاف: "آبل أوقفت إلى حد كبير الإعلان على تويتر".

ولم يقدم إيلون ماسك أي أدلة لإثبات مزاعمه، كما لم يصدر، حتى مساء الإثنين، أي رد فوري من شركة آبل حول ادعاءات ماسك.

من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن إدارة الرئيس جو بايدن تراقب عن كثب منصة "تويتر".

وقالت المتحدثة: "نحن نراقب هذا الأمر عن كثب، ونراقب ما يحدث الآن. نحن نرى ما يكتب عنه الجميع، وتتحمل شبكات التواصل الاجتماعي المسؤولية، ويجب أن تتوقف عن استخدام المنصات الالكترونية للتحريض على العنف، خاصة الموجهة ضد مجتمعات معينة، وهذا ما يحدث الآن".

وشددت على أن البيت الأبيض أوضح سابقا، أن الشبكات الاجتماعية نفسها يجب أن تحارب المعلومات المضللة على المنصات.

وقام ماسك في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بعد انتقال ملكية تويتر له، بتسريح نصف قوته العاملة، بما في ذلك الفرق المسؤولة عن الاتصالات وتنظيم المحتوى وحقوق الإنسان وأخلاقيات التعلم الآلي، بالإضافة إلى بعض فرق الإنتاج والهندسة.