الإمارات تؤجل إطلاق أول مهمة عربية لاستكشاف القمر إلى الخميس

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، تأجيل إطلاق مركبتها "راشد" لاستكشاف القمر إلى يوم غد الخميس، في أول مهمة إماراتية وعربية للوصول إلى سطح القمر.

وأفاد مركز محمد بن راشد للفضاء بتأجيل إطلاق المستكشف "راشد" نحو سطح القمر إلى ظهر الخميس، وفق تغريدة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر تويتر، دون أن يذكر المركز سبب التأجيل.

وكان من المقرر أن ينطلق "المستكشف راشد" اليوم الأربعاء نحو سطح القمر من داخل قاعدة كيب كانيفرال في المجمع رقم 40 بولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب المعلومات التي أوردها المركز سابقاً فإن رحلة "المستكشف راشد" منذ إطلاقه حتى وصوله إلى سطح القمر سوف تستغرق نحو 5 أشهر، فيما ستستغرق مهمته الاستكشافية الرئيسة نحو 14 يوماً ونصف اليوم (ما يعادل نهاراً قمرياً).

وأوضح المركز أن المستكشف على سطح القمر سيدرس ست مهام، هي علم الصخور والبلازما والغبار والتربة وبيانات لتطوير تقنيات جديدة، وجمع بيانات متعلقة بأصل النظام الشمسي وكوكب الأرض.

وتعتبر مهمة المستكشف أول مهمة إماراتية وعربية للوصول إلى سطح القمر لاستكشاف مناطق جديدة خارج كوكب الأرض.

وكانت الإمارات أعلنت، أواخر سبتمبر/ أيلول 2019، عن وصول الإماراتي "هزاع المنصوري" إلى محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، بعد أن انطلق على متن مركبة فضاء روسية، في تجربة قالت عنها الإمارات آنذاك بأنها تأمل بأن تكون مصدر إلهام يدفع مواطنيها إلى المشاركة في برنامج فضائي طموح.