تركي يقدم عرضاً للرماية بالنبال "التقليدية" في الرباط

قدم التركي حسن شاهين تورك، الثلاثاء، عرضاً لتجربة الرماية التركية التقليدية، خلال فعالية دولية، في العاصمة المغربية الرباط.

وجاء العرض على هامش أعمال الدورة 17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتريبة والعلم والثقافة "يونيسكو"، حسب وكالة الأناضول.

وشرح حسن شاهين تورك، خلال العروض التي قدمها، كيفية الرماية وفنونها، وقام بدعوة عدد من الحضور لتجريب طريقة رماية النبال التركية التقليدية، خلال الفعالية التي شهدت حضوراً مميزاً.

وقال شاهين تورك إن "الرماية رياضة قديمة في تاريخ الأتراك إضافة إلى أنها تحمل ذاكرة قوية للشعب التركي"، مضيفاً أنه أجرى عدة لقاءات للتعريف بهذه الرياضة.

وذكر أنه "قام والوفد المرافق له ببعض الفعاليات خلال هذا الاجتماع الدولي بالمغرب، بالإضافة إلى تنظيم بعض الورشات للتعريف بتاريخ الرماية".

وسجلت رماية النبال التركية التقليدية في قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة "يونيسكو" التابعة للأمم المتحدة في يوليو/ تموز الماضي.

وقال وقف الرماية التركي في بيان آنذاك، إن رماية النبال التقليدية تعد القيمة غير المادية رقم 11 لتركيا في القائمة نفسها، وأول قيمة غير مادية في العالم بمجال الرماية.

وتنعقد أشغال الدورة الـ17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو، برئاسة المغرب، وبمشاركة وزراء وفاعلين من المجتمع المدني من 180 دولة.