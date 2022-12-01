شرائح المخ.. إيلون ماسك يخطط لبدء تجارب على البشر خلال أشهر

قال إيلون ماسك يوم أمس الأربعاء، إنه من المتوقع بدء التجارب على البشر باستخدام أداة لاسلكية تطورها شركته "نيورالينك" المتخصصة في صنع شرائح المخ في غضون ستة أشهر.

وأضاف المليارير الأميركي ماسك، أن أحد أوائل التطبيقات المستهدفة هو استعادة البصر.

وأردف ماسك، أن أول تطبيقين مستهدفين في التجارب على البشر باستخدام أداة نيورالينك سيكونا استعادة البصر وإتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عن ذلك.

وأوضح: "حتى لو لم يكن الشخص مبصرا أبدا، كأن يولد ضريرا، نعتقد أننا ما زال باستطاعتنا إعادة البصر له".

وأجرت شركة نيورالينك تجاربها على الحيوانات في الأعوام القليلة الماضية وتسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية لبدء التجارب على البشر.

وفي آخر عرض تقديمي عام للشركة قبل أكثر من عام، قامت الشركة بتجربة شريحة المخ على قرد نجح في لعب واحدة من ألعاب الكمبيوتر عبر التفكير بمفرده بواسطة الشريحة.

وتعمل شركة نيورالينك التي أسسها ماسك عام 2016، على تطوير شريحة يتم زرعها في أدمغة البشر، وتدعي أنها قد تمنح المرضى المصابين بإعاقات القدرة على الحركة والتواصل من جديد، وتحفيز نشاط الدماغ.

وقالت الشركة إن الغرض من زرع الرقائق في الأدمغة هو علاج إصابات الحبل الشوكي الخطيرة، والاضطرابات العصبية.