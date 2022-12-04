لأول مرة في مصر.. عرض أزياء لدار "ديور" الفرنسية أمام أهرامات الجيزة

قدمت دار الأزياء الفرنسية الراقية "ديور"، السبت، أول عرض لها عند أهرامات الجيزة قرب القاهرة، لمجموعتها لخريف 2023.

وسار عارضو الأزياء بملابس المجموعة الجديدة أمام المعلم التاريخي في الموقع الأثري الشهير الذي أضيء خصيصاً للعرض.

ويعد هذا العرض الثاني لدار أزياء أوروبية هذا العام في معلم أثري مصري، ففي أكتوبر/ تشرين الأول، قدّم مصمم الأزياء الإيطالي "ستيفانو ريتشي" مجموعته في معبد "حتشبسوت" الأثري في الأقصر جنوبي مصر.

يشار إلى أن مجمع أهرامات الجيزة استضاف في السنوات الأخيرة حفلات موسيقية ومعارض للفن المعاصر، في ظل سعي مصر إلى إعادة استقطاب السياح إلى البلاد بعد تراجع أعداد الزائرين في السنوات العشر الأخيرة.