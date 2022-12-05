الحكومة التركية تعتزم إنشاء ملاجئ للحيوانات الضالة

أثار اعتداء موظفين في مأوىً للحيوانات في تركيا على أحد الكلاب المحتجزة لديهم الجدل حول مصير الحيوانات الضالة. وأصدر الرئيس رجب طيب أردوغان تعليمات للحكومة باتخاذ خطوات جديدة لإيجاد حل دائم للقضية في أعقاب الحادث الذي وقع الشهر الماضي وانتهى باحتجاز الموظفين الجناة.

وبالرغم من أن الجمهور يبدو منقسماً حول هذه القضية، بين اتخاذ تدابير أقوى وإيجاد حل شامل لا يؤذي الحيوانات، إلا أن الملاجئ تظل الخيار الأكثر قابلية للتطبيق في الوقت الحالي.

وشكلت الحكومة لجنة جديدة تتألف من موظفين من عدة وزارات، بما في ذلك وزارة الزراعة والغابات ووزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة. كما تم تضمين اللجنة مشرعين وممثلي اتحاد البلديات، وركز الاجتماع الأول للجنة على فرض عقوبات جديدة على البلديات التي امتنعت عن إقامة ملاجئ للحيوانات الضالة.

ومن المنتظر أن تحدد اللجنة خارطة طريق جديدة حول هذه القضية، بما في ذلك المزيد من اللوائح الخاصة بعمليات التفتيش على ملاجئ الحيوانات، إضافةً إلى التركيز على هجمات الحيوانات الضالة على البشر. كما ناقشت اللجنة تخصيص المزيد من الأموال لتعقيم الحيوانات.

وكان البرلمان وافق العام الماضي على قانون حقوق الحيوان الذي طال انتظاره والذي تخطط الحكومة لإضافة المزيد من اللوائح إليه، في محاولة لمعالجة القضايا التي يواجهها حوالي 4 ملايين حيوان ضال. وتم الترحيب بمشروع القانون كخطوة تاريخية، حيث جُرِّمت أعمال العنف ضد الحيوانات التي عُرِّفت بأنها أرواح حية بعد أن ظلت فترة طويلة تُعرَّف على أنها "سلع" أو "ملكية" بموجب القوانين التركية. وتمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة من البرلمان. ومن المتوقع أيضاً موافقة جميع الأطراف على اللوائح الجديدة بالإجماع. كما تخطط الحكومة لإشراك العلماء والأطباء البيطريين ونشطاء حقوق الحيوان في المناقشات حول خريطة الطريق الجديدة.

وفي السياق ذاته، تخطط الحكومة لتخصيص ميزانية جديدة للبلديات فقط لمعالجة هذه المشكلة، مع توجيه الأموال نحو التعقيم والملاجئ. وستواجه البلديات غرامات وتدابير أخرى إذا لم تنفذ اللوائح الجديدة.

من جانبه أعلن وحيد كريشجي وزير الزراعة والغابات مؤخراً، أن وزارته ستمنح أماكن في مناطق الغابات التي تشرف عليها للبلديات لبناء ملاجئ، مشيراً إلى أن بلدية منطقة بيكوز في إسطنبول كانت من أولى البلديات التي مُنحت مساحة للقيام بذلك.

وفي كلمة له أمام مؤتمر الأطباء البيطريين الشهر الماضي، قال الوزير إنهم خصصوا بالفعل ميزانية للبلديات من أجل إقامة ملاجئ الحيوانات، وأنهم منذ عام 2009 قدموا 3.8 مليون دولار إلى 88 إدارة محلية في 59 ولاية. مشيراً إلى أنهم قدموا أيضاً دعماً مالياً للمؤسسات ذات الصلة لتعقيم أكثر من 510 آلاف حيوان. وأضاف أنهم سيوفرون حوالي 100 مليون ليرة تركية لحملات التعقيم في جميع أنحاء البلاد.