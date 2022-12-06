دبلوماسي بولندي: الأتراك هم من جلبوا القهوة إلى بلادنا منذ القرن الـ 17

أكد القائم بالأعمال في السفارة البولندية لدى أنقرة رادوسلاو سادوسكي أن الأتراك هم من جلبوا القهوة إلى بلاده.

وأوضح سادوسكي في تصريح لوكالة الأناضول، بمناسبة اليوم العالمي للقهوة التركية، أنه يحب القهوة التركية كثيراً، مشيراً إلى أنها مشروب تقليدي في تركيا.

ولفت إلى أنه في بولندا أيضاً يتم استهلاك قهوة تشبه القهوة التركية، مشيراً أن الأتراك هم من جلبوا القهوة إلى بولندا.

وذكر سادوسكي أن عسكرياً بولندياً ومترجمه التركي افتتحا أول محل لبيع القهوة التركية في فيينا بالقرن الـ 17.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول 2013، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" القهوة التركية في قائمة التراث الثقافي غير المادي.

وفي ذكرى إدراجها بقائمة "يونسكو"، يتم الاحتفال باليوم العالمي للقهوة التركية في الخامس من ديسمبر من كال عام.