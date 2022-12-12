تويتر تعيد إطلاق "العلامة الزرقاء" مقابل 8 دولارات شهرياً

تحاول منصة تويتر للتواصل الاجتماعي مجدداً إطلاق خدمتها المميزة "العلامة الزرقاء"، بعد شهر من فشل محاولة سابقة، في أولى القرارات الجديدة التي أصدرتها الشركة بعد الاستحواذ عليها من قبل إيلون ماسك.

وقالت تويتر إنها ستسمح للمستخدمين بشراء اشتراكات في خدمة "بلو تويتر" للحصول على علامة اختيار زرقاء (توثيق) والوصول إلى ميزات خاصة اعتباراً من اليوم الاثنين.

ومنحت تويتر سابقاً العلامة الزرقاء للشركات والمشاهير والهيئات الحكومية والصحفيين الذين تم التحقق منهم بواسطة المنصة.

وبعد أن اشترى إيلون ماسك شركة تويتر، مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق خدمة تمنح توثيقاً بالعلامة الزرقاء لأي شخص يرغب في دفع 8 دولارات شهرياً.

ولكن تم إغراقها بحسابات محتالة، بما في ذلك تلك التي تنتحل شخصية شركتي ماسك تيسلا وسبيس أكس، لذلك علقت تويتر الخدمة بعد أيام من إطلاقها.

وستكلف الخدمة المعاد إطلاقها 8 دولارات شهرياً لمستخدمي الويب و11 دولاراً شهرياً لمستخدمي آي فون.

ويقول موقع تويتر إن المشتركين سيشاهدون إعلانات أقل، وسيكونون قادرين على نشر مقاطع مصورة أطول وإبراز تغريداتهم بشكل أفضل من خلال الخدمة الجديدة "بلو تويتر".