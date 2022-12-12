"ناسا" تعلن عودة كبسولة "أوريون" من القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الأحد، عودة كبسولة أوريون غير المأهولة ضمن مهمة "أرتيميس 1" من القمر، لتختتم رحلة تجريبية استغرقت 25 يوماً.

وقالت ناسا، في بيان، إن "كبسولة أوريون هبطت بالمظلة إلى المحيط الهادئ قبالة المكسيك، لتختتم رحلة تجريبية مثيرة استغرقت 25 يوماً"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن كبسولة "أوريون" غير المأهولة ضمن مهمة "أرتيميس 1"، وصلت إلى أقرب نقطة من القمر، مبينة أنها "تحلق حول الجانب الخلفي للقمر عند مسافة نحو 80 ميلاً (128 كيلومتراً) في طريقها إلى المدار القمري".

وتمهد هذه المهمة الطريق لرواد الفضاء في الرحلة القادمة إلى القمر الخاصة بالبرنامج نفسه، والمقرر إجراؤها عام 2024.

ويتوقع أن تنقل مهمة "أرتيميس 2" رواد فضاء إلى القمر من دون الهبوط عليه في 2024، أما أول هبوط لمهمة مأهولة فسيقوم به طاقم "أرتيميس 3" عام 2025 على أقرب تقدير.

وتسعى ناسا إلى إطلاق مهمة واحدة سنوياً بعدها، لإنشاء محطة فضائية "غايتواي" في مدار حول القمر بالإضافة إلى قاعدة على سطحه.

وترغب الوكالة في استخدام هذه المحطة لإجراء اختبارات على معدات جديدة من بينها بزات فضائية ومركبة مضغوطة ومحطة طاقة كهربائية صغيرة واستخدام الماء المثلج الموجود على القمر، وكل ذلك بهدف ترسيخ وجود بشري دائم على سطحه.

وكانت ناسا قد أطلقت صاروخاً نحو القمر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في إطار مهمة "أرتيميس 1" من ولاية فلوريدا الأمريكية.

وحمل الصاروخ الكبسولة غير المأهولة إلى القمر من دون أن تحط على سطحه، في أول تجربة من نوعها منذ أكثر من 50 عاماً، حين تم إطلاق برنامج "أبولو".