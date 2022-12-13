دي جي خالد ومايك تايسون يؤديان مناسك العمرة في مكة المكرمة

أدى المنتج الموسيقي الفلسطيني الأمريكي دي جي خالد، مناسك العمرة الأسبوع الماضي، برفقة بطل الوزن الثقيل ست مرات مايك تايسون.

وقد شارك خالد صور زيارته لمدينة مكة المكرمة على صفحته على إنستغرام الجمعة.

وكتب:

"لحظة مشيت في مكة دموع نزلت دموعي.. دموع الفرح.. طيلة حياتي أردت أن أذهب إلى مكة. صليت من أجل العالم لمزيد من الحب، المزيد من الحياة، المزيد من السلام، المزيد من السلام، المزيد من السعادة، المزيد من السعادة، المزيد من الصحة والحماية لنا جميعًا! الله أكبر".

وظهر في مقطع الفيديو دي جي خالد وتيسون يصليان أمام الكعبة المشرفة. وشوهد خالد وهو يذرف الدموع في الفيديو وهو يصلي ويطوف حول الكعبة.

وأضاف، مشيرًا إلى تايسون في المنشور: "هذا جميل جدًا، الكل حب هنا. الله فعل !!!!!!! بارك الله في أخي تايسون".

وهذه أول زيارة للدي جي خالد الذي يملك 31.9 مليون متابع على انستاغرام، لمكة المكرمة. يشتهر خالد بإنتاجه العديد من أغنيات الهيب هوب، فضلاً عن ابتكاره عبارات هزلية فيها ذكر للرب بما في ذلك "الله فعل".

الملاكم تايسون، 56 عامًا، اعتنق الإسلام في أوائل التسعينيات وسبق أن أدى العمرة.