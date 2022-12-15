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استخراج أكثر 4.5 آلاف حصاة من مرارة مريض في ولاية مانيسا التركية

وكالة الأناضول للأنباء
مانيسا
نشر في 15.12.2022 16:00
آخر تحديث في 15.12.2022 16:25
أطباء أتراك نجحوا بإزالة 4 آلاف و536 حصاة من مرارة شخص راجع المستشفى بشكوى آلام البطن بولاية مانيسا غربي تركيا الأناضول أطباء أتراك نجحوا بإزالة 4 آلاف و536 حصاة من مرارة شخص راجع المستشفى بشكوى آلام البطن بولاية مانيسا غربي تركيا (الأناضول)

نجح أطباء أتراك باستخراج 4 آلاف و536 حصاة من مرارة شخص راجع المستشفى بشكوى آلام البطن غربي تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية قولها إن "إمداد قرتال" البالغ من العمر 66 عاماً، راجع مستشفى خاصاً بولاية مانيسا على وقع آلام شديدة بالبطن، وكشف الفحص الطبي في المستشفى عن حصى في المرارة، ليحال إلى غرفة العمليات لاستخراجها.

وقال قرتال، في تصريح للصحفيين، إنه أصيب بدهشة كبيرة عندما علم أن الأطباء أخرجوا من مرارته 4 آلاف و536 حصاة.

وأعرب المريض عن سعادته الكبيرة في تماثله للشفاء، وشكر الكادر الطبي على اهتمامهم بصحته.

بدوره، لم يخف الطبيب عثمان يورت تاش استغرابه هو الآخر من كمية الحصوات التي أخرجها من مرارة قرتال.

وقال يورت: إن "المريض محظوظ جداً لعدم سقوط أي حصاة في قناة المرارة، ما قد يتسبب في أعراض جدية كالغثيان والقيء وآلام البطن والحمى".

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