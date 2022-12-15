الأمم المتحدة تقر مشروع صفر نفايات الذي أطلقته أمينة أردوغان

وافقت منظمة الأمم المتحدة بالإجماع على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وبهذا القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/ آذار يوما عالميا لـ"صفر نفايات".

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء مجلس استشاري من المتطوعين والأفراد المتميزين للعمل لمدة 3 سنوات، بناء على المعرفة والخبرة، مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل، لتعزيز مبادرات صفر نفايات المحلية والوطنية.

وأكد القرار أن مبادرات صفر نفايات، وإدارة النفايات الصديقة للبيئة، والاستهلاك والإنتاج المستدامين، ينبغي الاستمرار في معالجتها داخل الأمم المتحدة.

ويشجع القرار الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى على تنفيذ مبادرات صفر نفايات.

وبهذا القرار يكون "مشروع صفر نفايات" الذي نفذ تحت رعاية عقيلة الرئيس أمينة أردوغان، حصل على تأييد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت عقيلة الرئيس التركي مع الأمين العام للأمم المتحدة، بيان نوايا حسنة من أجل نشر مشروع "صفر نفايات" في العالم.