السلطات التركية تصادر أعداداً كبيرةً من فرو السمور المهرب في مطار اسطنبول

ضبطت السلطات التركية حوالي 1200 قطعة من فراء السمور المهرب بقيمة 80 ألف دولار في مطار إسطنبول يوم الخميس.

وصادرت فرق إنفاذ القانون في وزارة التجارة والجمارك المواد غير القانونية المستخدمة في صناعة الفراء، خلال عملية نفذت في المطار الكبير.

وبحسب بيان الوزارة، فإن 3 أجانب قدموا من موسكو إلى إسطنبول، أثاروا الشكوك.

وتم إيقاف المشتبه بهم عند نقطة تفتيش جمركية في إسطنبول بعد خروجهم من المحطة الدولية، ونقلوا إلى منصات التفتيش بعد اكتشاف أشياء مشبوهة ظهرت أثناء مسح أمتعتهم.

وبدأ تحقيق رسمي في الحادث في مكتب المدعي العام في غازي عثمان باشا.