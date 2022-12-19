من أجل بشرة صحية وجميلة.. تعرف على مضادات الأكسدة

بدأ الناس في المدن الكبيرة يشيخون في سن مبكرة أسرع ممن يعيشون في البلدات الصغيرة بسبب التلوث البيئي، الذي يتمثل بالعديد من العوامل الخارجية مثل تلوث الهواء والضباب الدخاني والإجهاد والتوتر النفسي وغيرها. ومن هنا، فإن دور مضادات الأكسدة في العناية بالبشرة أصبح أكثر أهمية في العصر الحديث.

وعندما تندمج أشعة الشمس فوق البنفسجية عالية الطاقة مع التلوث البيئي، يصبح الضرر التأكسدي للجلد أكبر بكثير، بينما في ظل الظروف العادية، يوجد توازن بين المواد المؤكسدة ومضادات الأكسدة في أجسامنا التي تنتج ما يكفي من المضادات الفعالة في تحييد معظم الجذور الحرة قبل أن نتقدم في العمر، حيث تبدأ خلايا الجسم بالفشل في القضاء عليها بسرعة وفعالية كافية. وفي هذه الحالة، تحتاج أجسادنا إلى تلقي دعم من الخارج. وتسمى الحالة التي تتعرض الخلية لها باستمرار الإجهاد التأكسدي.

والجذور الحرة ضارة جداً بصحتنا ومضادات الأكسدة هي جزيئات يمكنها بسهولة تحييد هذه الجذور. ومن المهم جداً وجود ما يكفي من مضادات الأكسدة في أجسامنا، من أجل الحماية منها. والغرض الرئيسي للعناية بالبشرة هو تنظيف وإزالة الجذور الحرة المتكونة بسبب العوامل الداخلية والخارجية.

وهكذا، يستعيد الجلد توازنه الطبيعي ويكتسب مظهراً صحياً، إذ تتعرض بشرتنا لعوامل خارجية طوال اليوم من دخان السجائر وتلوث الهواء والإجهاد والأشعة فوق البنفسجية، وتحتاج إلى تنقية مستمرة. ويساعد تنظيف البشرة على التخلص من الجفاف والشعور الدهني أو مشاكل الجلد المماثلة.

وفي السنوات الأخيرة صارت مضادات الأكسدة تشكل إحدى الموضوعات البحثية الهامة في تغذية الإنسان نظراً لقدرتها على إزالة الجذور الحرة وردعها، وهي أيضاً تعمل على التقليل من تلف الخلايا عن طريق منع تكوين الجذور الحرة أو تنظيف الجذور الموجودة.

ويتم إنتاج مضادات الأكسدة بواسطة خلايا الجسم ويمكن أيضاً الحصول عليها من خلال الطعام حيث توجد فيتامينات C و E و A بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات والكاروتينات التي يتم امتصاصها بشكل أفضل من خلال مصادر الدهون والبوليفينول المحتواة في معظم الأطعمة النباتية مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

وقد أصبح أخذ هذه المركبات من النباتات الغنية بمضادات الأكسدة الطبيعية مسألة ذات أهمية متزايدة، وكذلك استخدامها كمضافات غذائية أو مواد حافظة عن طريق استخلاصها كغذاء.

وفي منتجات العناية بالبشرة اليوم، يتم استخدام العديد من مضادات الأكسدة لحماية هياكل الجلد الأساسية بشكل أفضل من الأكسدة وتقوية شبكة الدفاع المضادة للأكسدة.

فيتامين C

يُلاحظ لدى فحص آثار فيتامين C المطبق خارجياً على الجلد بالتفصيل، أنه يمنع تكوين خلايا الاحمرار وحروق الشمس التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية للجلد. وبسبب هذه الميزة، يضاف فيتامين C بشكل خاص إلى منتجات الوقاية من الشمس ومنتجات العناية بالوجه. ومن المعروف أيضاً أن هذا الفيتامين يحفز تكوين الكولاجين ويحسن مظهر التجاعيد عند وضعه على الجلد. وبالإضافة إلى كل هذه الفوائد، فهو يمكّن فيتامين E من استعادة خصائصه المضادة للأكسدة في دورة مضادات الأكسدة.

فيتامين E

من مضادات الأكسدة الأخرى التي تُستخدم غالباً في منتجات البشرة فيتامين E القابل للذوبان بالدهون والذي يخفف من حروق الشمس وبالتالي يمكن أن يمنع تكوين الأورام. كما تشير الدراسات إلى أن استخدام الفيتامينات E و C معاً يوفر حماية أقوى ضد الآثار الضارة لأشعة الشمس مقارنة باستخدامهما المنفرد.

النياسيناميد

وهو معروف أيضاً باسم نيكوتيناميد، وهو شكل نشط بيولوجياً من فيتامين B-3. وفي دراسة سريرية، تبين أن النياسيناميد المطبق موضعياً يقلل الخطوط الدقيقة وتغير لون الجلد، ويحسن نسيج البشرة ولونها. كذلك أظهرت دراسة أخرى، بناءً على خصائصه المضادة للأكسدة فإنه بالإضافة إلى تأثيره القوي كمضاد للالتهابات، فعال في علاج حب الشباب.

الريتينويد

الرتينوئيدات هي فئة من المركبات الكيميائية التي تحتوي على فيتامين A أو مرتبطة به كيميائياً، والريتينويد هو واحد من عدة مركبات ذات صلة تؤدي وظائف هذا الفيتامين وتمنع أعراض نقصه. ويعد فيتامين A أحد مضادات الأكسدة الطبيعية في الجلد وهو يزيد من تدفق الدم ويحفز إنتاج الكولاجين في الجلد وبالتالي زيادة مرونة الجلد.

حمض ألفا ليبويك

وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن تصنيعها في الجسم ويمكن العثور عليها في بعض الأطعمة مثل السبانخ والبروكلي والطماطم. وحمض الليبويك الذي يمنع ضرر الجذور الحرة هو الوحيد بين مضادات الأكسدة من حيث كونه قابل للذوبان في الماء والدهون. ويحمي حمض ليبويك أيضاً غشاء الخلية من خلال التفاعل مع فيتامين C والجلوتاثيون اللذين يعيدان فيتامين E في دورة مضادات الأكسدة ولذلك يساعد في إصلاح خلايا الجلد.

أنزيم Q10

الإنزيم المساعد Q10 أو يوبيكوينون، هو مركب قابل للذوبان في الدهون ومضاد أكسدة قوي موجود في الأسماك والمحار والأطعمة النباتية مثل السبانخ والبروكلي والقرنبيط. وكمركب مضاد للشيخوخة ومضاد للتجاعيد، فهو يمنع تلف الكولاجين والإيلاستين، كما أنه يحفز إنتاج الكولاجين. ويتناقص إنتاج الإنزيم المساعد Q10 والذي يمكن تصنيعه عادةً بواسطة خلايا حيوانية، بمرور الوقت. ولهذا السبب، فإنه يحتل مكانة مهمة للغاية في تكوين منتجات مكافحة الشيخوخة.

مضادات الأكسدة الفينولية

تحتوي مضادات الأكسدة في هذه المجموعة على خصائص قوية جداً من حيث القدرة على تنظيف الجذور الحرة.

وسنتحدث في مقال قادم عن الأطعمة التي يجب أن نستهلكها وأي المنتجات يجب أن نستخدمها في العناية بالبشرة، خاصة بعد أن اتضحت لنا أهمية مضادات الأكسدة، وحتى ذلك الحين، لنحافظ على نظافتنا ورعايتنا لبشرتنا.