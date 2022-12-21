خياط تركي يكوي الأوراق النقدية لقتل الجراثيم

الاهتمام بالنظافة وممارستها بشكل جيد الكثير فيه من الفوائد بما في ذلك تقليل فرص الإصابة بالأمراض. واتباعاً لهذه الفكرة، يقوم خياط تركي بكي الأوراق النقدية التي تصله من عملائه كتدبير من تدابير النظافة.

وبدأ أحمد دوغان 63 عاماً، الذي عمل خياطاً لأكثر من نصف قرن، في كي الأوراق النقدية الواردة من العملاء بعد تفشي كوفيد-19، مؤكداً أنه لا يضع الأوراق النقدية في محفظته دون كيها أولاً.

ومن خلال خدمة عملائه في متجره للخياطة في منطقة ماماك في أنقرة، قرر دوغان تنفيذ إجراء صحي إضافي أثناء الوباء، لاعتقاده أن النقود الورقية مغطاة بالجراثيم، وبدأ في كي النقود حتى تقتل درجة الحرارة المرتفعة والبخار أي بكتيريا قد تكون معششة داخل مسامات الأوراق النقدية.

وقال دوغان: "أقوم بكي كل الأموال التي أحصل عليها من العملاء لأنني عندما أرفع حرارة الأوراق النقدية، تموت الجراثيم بفعل الحرارة". مؤكداً أنه من وقت لآخر، يقوم زبائنه وأطفالهم بكي أموالهم أيضاً.

حتى أنه كتب لافتةً خارج متجره يرجو فيها الزبائن تطهير العملات المعدنية بالكولونيا، وقال: "الحمد لله أنني لم أمرض أبداً أثناء جائحة فيروس كورونا، كما أن زبائني راضون عن احتياطاتي".

من جانبه قال معمر المديريسي أحد جيران الخياط، إنه فوجئ عندما رأى دوغان يكوي النقود، موضحاً أنه زار متجر دوغان لإجراء تعديلات في بنطاله ورآه يضع الأموال التي دفعها على طاولة الكي ويقوم بكيها.