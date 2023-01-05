طهران تغلق مركز أبحاث أكاديمي فرنسي بسبب رسوم "مسيئة لآية الله خامنئي"

أغلقت السلطات الإيرانية إغلاق المعهد الفرنسي للأبحاث في إيران (Ifri) بعد نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة رسوما كاريكاتورية اعتبرتها طهران مهينة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية الخميس "وضعت الوزارة حدا لنشاطات المعهد الفرنسي للأبحاث في إيران كمرحلة أولى" من الردّ الإيراني على الرسوم الكاريكاتورية.

والمعهد الفرنسي للأبحاث في إيران (IFRI) هو مؤسسة ثقافية ذات استقلالية مالية تابع للمديرية العامة للعولمة والتنمية والشراكات (وزارة أوروبا والشؤون الخارجية). وهو واحد من سبعة وعشرين مركزًا بحثيًا فرنسيًا حول العالم، وتتمثل مهمته في تعزيز البحث في مجالات علم الآثار والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

ولا يقتصر نشاطه الثقافي على حدود جمهورية إيران الإسلامية بل يمتد إلى جميع الثقافات التي تتميز بها إيران.