إدارة الغذاء والدواء الأميركية تجيز دواءً جديداً لمرضى ألزهايمر

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية دواءً جديدا يساعد في إبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر.

تأتي موافقة الوكالة الأميركية على الدواء ليكيمبي Leqembi المعروف أيضا بتسمية لوكانيماب lecanemab بعد أيام قليلة على تقرير للكونغرس وجه فيه انتقادات حادة للوكالة لإعطائها الضوء الأخضر لدواء آخر لعلاج مرضى ألزهايمر هو أدوهيلم Aduhelm.

نُشرت البيانات الأولية للتجارب على ليكيمبي في أيلول/سبتمبر وأظهرت أن الدواء أبطأ التدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر بنسبة 27 بالمئة خلال 18 شهرا.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن ليكيمبي وأدوهيلم "يمثلان تقدما مهما في المعركة المتواصلة لعلاج مرض ألزهايمر بشكل فعال".

ووافقت الوكالة على العقارين في إجراءات سريعة سمحت للوكالة الناظمة بتسريع الموافقة على أدوية لعلاج مصابين بحالات خطيرة وسط حاجة طبية ملحة.