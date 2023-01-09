إمام مسجد ينقذ قطة عالقة في المئذنة شمالي تركيا

أنقذ إمام أحد المساجد قطة عالقة في مئذنة مسجد لا يزال قيد الإنشاء في منطقة سولووفا في ولاية أماسيا شمالي تركيا.

وتمثلاً بأخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال الإمام الخطيب يونس فرات: "العمل الصالح تجاه الحيوان يستحق التقدير مثل العمل الصالح للإنسان".

وسمع عمال البناء الذين ينشؤون المسجد الجديد مواءً متكرراً لقطة حزينة فسارعوا لإبلاغ فرات الذي يعمل إمام مسجد في مركز المنطقة.

وصعد فرات المئذنة التي يبلغ ارتفاعها 56 متراً ووجد القطة عالقة في أعلى الدرجات فأخذها بين ذراعيه وأنزلها وأعطاها بعض الطعام، وتعافت القطة فيما بعد وغادرت المنطقة.

وقال فرات إنه تدخل فور إبلاغه لأنه يعتقد أن "من يحمي الحيوانات يكافأ بمثوبةٍ من الله".

وأضاف إمام المسجد: "أنا سعيد لأنني تمكنت من إنقاذ القطة".